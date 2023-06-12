Küçücük çocukları sapkınlıklarına alet ettiler: İstanbul'da özel anaokulunda LGBT propagandası

Batı eliyle fonlanarak toplum ahlakını ve aile yapısını hedef alan LGBT sapkınlığı, yavrularımızı emanet ettiğimiz anaokullarına kadar indi.İstanbul'da özel bir anaokulunda, topluma ahlaksızlık pompalayan LGBT sapkınlığının propagandası yapıldı.Beykoz'da bulunan ve adının Özel Paşabahçe Anaokulu olduğu öğrenilen okulda bir etkinlik sırasında sahnede dekor olarak LGBT paçavrası kullanıldı.'Cinsiyetsizlik' kavramının körpe beyinlere zorla işlendiği dayatma tepkilere neden olurken, söz konusu sapkın LGBT propagandasının 'onur haftası' adı verilen dönemde yapılması da dikkat çekti.Ahlaksızlığın görüntülerinin sosyal medyada yayılması ise infiale neden oldu. Vatandaşlar, öğretmenlerin ve müdürün görevden alınması; okulla ilgili de soruşturma açılması yönünde çağrıda bulundu.