  • USD: 23,43 - 23,47
  • EURO: 25,23 - 25,28
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bu da oldu! Duraktaki İETT otobüsünü çaldı

Esenler'de durakta park halindeki İETT otobüsünü çalan şüpheli Mustafa K.(36) yakalandı. Şüphelinin otobüsü çaldığı ve bir süre dolaştıktan sonra Bağcılar'da park ettiği anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Ekleme: 12.06.2023 - 11:12 Güncelleme: 12.06.2023 - 11:13 / Editör: Ozge Selin
Bu da oldu! Duraktaki İETT otobüsünü çaldıEsenler'de 8 Haziran Perşembe Günü, şoförünün durakta sıra beklerken park ettiği İETT otobüsü çalındı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada şüphelinin otobüsü çaldığı ve dolaştığı anların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi.

Görüntülerinde çalınan otobüsün duraktan hızla ayrıldığı görüldü. Kamera görüntülerinden otobüsü takip eden ekipler, bir süre sonra otobüsü Bağcılar'da terk edilmiş olarak buldu.

Polis, şüphelinin otobüsü park ettiği anları gösteren güvenlik kamera görüntülerine de ulaştı. Görüntülerde şüphelinin ara sokakta geri geri gelerek otobüsü park ettiği, bir süre içinde oyalandıktan sonra oradan ayrıldığı görüldü.

Bu da oldu! Duraktaki İETT otobüsünü çaldı

KISA SÜREDE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kimliği tespit ettikleri şüpheli Mustafa K.'yı Bağcılar'da gözaltına aldı. Şüphelinin daha önceden 9 suç kaydı olduğu, ayrıca 1 aranmasının bulunduğu öğrenildi.

Poliste sorgulanan şüphelinin belediye otobüsünü neden çaldığını söylemediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bu da oldu! Duraktaki İETT otobüsünü çaldı
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirmek üzere KKTC'ye gitti
PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Münbiç istihbarat yapılanmasındaki terörist Helin İşenme tutuklandı!
Ankara'yı sel basmıştı! Mansur Yavaş bahaneyi betonlaşma ve küresel ısınmada buldu!
İETT otobüsü 6 araca çarptı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretine Sinan Oğan da eşlik edecek
Nurseli İdiz: Ayrıştırmayı laik kesim başlattı
Faruk Fatih Özer’in ilk sözleri bu oldu! Thodex mağdurlarını çıldırttı!
CHP'li İBB Şampiyonlar Ligi'nde sınıfta kaldı! İş bilmezliği İngiliz manşetlerinde
HDP'den hezimet itirafı: İktidar muhaliflerin tümünü iç tartışmalara gömdü
Jerusalem Post: Hakan Fidan, İsrail'le iş birliğinde büyük rol oynadı
Türk mühendislerin eseri: Tayfun füzesinin vuruş hassasiyeti dünyada yok
Melih Gökçek'ten Melek Masso'yu sahneye çıkartan belediye başkanına tepki!
Melek Mosso'yu sahneye çıkaran Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e tepkiler çığ gibi büyüyor
Ekonominin yol haritası hazırlanıyor! Hükümet kolları sıvadı: Hedef tek haneli enflasyon
Biden'dan F-16 hamlesi! İsveç'i öne süren Yunanistan sinsi planını kendi kendine itiraf etti
Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyenleri trol ilan eden CHP'li Özgür Özel de 'Değişim' dedi
Ticaret Bakanlığı kurala uymayanlara ceza yağdırdı!
Fidan'ın telefon görüşmesi Yunan basınında: Türkiye'nin Yunanistan planı nedir?
Yunanistan'da Hakan Fidan ve İbrahim Kalın çekincesi
İYİ Parti'nin kurucularından Ahat Andican istifa etti!
26 il için sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak? 12 Haziran hava durumu

26 il için sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak? 12 Haziran hava durumu

Asgari ücret artışı 85 milyonu etkileyecek: 2023 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret artışı 85 milyonu etkileyecek: 2023 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?

BioNTech kurucuları Almanya'da yargılanacak

BioNTech kurucuları Almanya'da yargılanacak

Asgari ücrette toplantı saati belli oldu

Asgari ücrette toplantı saati belli oldu

Ünlü elektronik mağazasına soygun şoku: Plastik telefonla kandırdılar! İşte detayları…

Ünlü elektronik mağazasına soygun şoku: Plastik telefonla kandırdılar! İşte detayları…

ABD'de deniz altında en uzun süre yaşama rekoru kırıldı

ABD'de deniz altında en uzun süre yaşama rekoru kırıldı