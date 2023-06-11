Öncüpınar’a 5 roket atıldı: Suriye’nin kuzeyinden atılan roketler boş araziye düştü
Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine Suriye'nin kuzeyinden 5 roket atıldı. Roketlerin boş araziye isabet ettiği aktarıldı.
Hain terör örgütünün, Suriye'den Türkiye'ye saldırıları devam ediyor.
Teröristler bu kez Kilis'i hedef aldı.
Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden teröristlerce atılan 5 roket düştü.
Yangın çıktı
Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
İlk bilgilere göre Türkiye tarafına düşen roketler nedeniyle yangın çıktığı belirtildi.
Bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi ve sağlık ekibi yönlendirilirken, olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri alındı.
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