Başkan Erdoğan, Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümünü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Türk Kızılay'ın 155'inci kuruluş yıl dönümüne ilişkin bir paylaşım yaptı.Dünyanın dört bir yanına şefkat eli olan Türk Kızılay'ın kuruluş yıldönümünü kutlayan Erdoğan, 'Aziz milletimizin ülkemiz ve dünyanın dört bir tarafındaki şefkat eli olan Türk Kızılay'ın 155'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Hilal-i Ahmer'den bu yana canla başla insanlığa hizmet veren tüm gönüllüleri şükranla yâd ediyorum.' şeklinde açıklama yaptı.Erdoğan'ın paylaşımı şöyle: