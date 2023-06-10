CHP'li Zeydan Karalar'ın skandal görüntüleri ortaya çıktı: Partilisini böyle tokatladı

Cumhuriyet Halk Partili isimlerin skandalalarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın sandık görevlileri ile buluştuğu bir toplantıda, partilisini kürsüye çağırıp herkesin gözü önünde tokatladığı görüldü. İşte Zeydan Karalar'ın imza attığı o skandalın görüntüleri...

Cumhuriyet Halk Partili Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın skandalı patladı.Zeydan Karalar'ın seçim döneminde şehirde görev alacak sandık görevlileriyle bir araya geldiği ve bir partiliyi tokatladığı görüntüler ortaya çıktı.Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, Karalar'ın partiliye 'Gel ulan buraya' diye defalarca bağırdığı ve ardından tokatladığı görülüyor.Görüntüde bir vatandaşın 'Vurma ya niye vuruyorsun' ifadeleriyle tepki gösterdiği duyuldu.Skandal sosyal medyaya yansımasının ardından büyük tepki çekti.Sosyal medyada bir kullanıcı, 'CHP yönetiminin illaki haberi vardır ama şu rezillik karşısında susmuşlar!!! Tokatlıdığı şahsı çağırıp, sarılarak 'helalleşme' pozlarını görmeyiz umarım! Zeydan Karalar bir dakika dahi o koltukta oturmamalı!' ifadeleriyle tepki gösterdi.