Başkan Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino ve UEFA Başkanı Ceferin'i kabul etti

FIFA Başkanı Infantino, görüşmede Türkiye'nin tam bir futbol ülkesi olduğunu, Avrupa'nın yanı sıra Afrika ve Orta Asya'yla ortaklaşa gerçekleşecek her projeyi destekleyeceklerinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan son 10 yıldır futbol altyapısında büyük bir atılım gösterildiğini, gerek yeni stadyumların yapılması gerek mevcut stadyumların yenilenmesi konularını bizzat takip ettiğini ifade etti ve FIFA Başkanı'na yakın işbirliklerinden ötürü teşekkür etti.UEFA Başkanı Ceferin ise kıtaları birleştiren İstanbul'daki finalin futbolun birleştirici gücüne da katkı sağlayacağına inandığını, hazırlıkların heyecan verici olduğunu kaydetti. Ceferin, akşamki finalin büyük bir futbol şöleni olarak 2005 yılındaki unutulmaz final gibi yine hafızalara kazınması dileğinde bulundu.Türkiye'nin uluslararası spor organizasyonlarında çok deneyimli ve başarılı bir ülke olduğunu kaydeden Ceferin, 'Şampiyonlar Ligi finalimizin ev sahipliği için başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere tüm yetkililere çok teşekkür ediyorum. Başarılı organizasyonun yanı sıra güvenlik tedbirleri de üst düzeyde. Tüm futbolseverler İstanbul'da kendini güvende hissederek final heyecanını yaşıyor' dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, futbolun tüm dünyadaki birleştirici gücüne vurgu yaparak, Türkiye'nin spor alanındaki her organizasyonu başarıyla yerine getirecek kapasiteye sahip olduğunu ifade etti. Bu akşam gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin en güzel şekilde gerçekleşmesi için yoğun ve yakın bir şekilde çalışan UEFA Başkanı Ceferin'i ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi kutladı.Öte yandan görüşmede FIFA Başkanı Gianni Infantino, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma ve kaptanlık pazubandı hediye etti.