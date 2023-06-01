O illere sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, İç Ege ve Edremit Körfezi çevreleri, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz ve Bolu çevreleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege'nin doğusu, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.Ankara Valiliği, kent genelinde bugündan itibaren etkili olması beklenen sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; bugün (perşembe) görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, ilimiz ve çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir' denildi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre bugün İç Ege'nin doğusu, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısında kuvvetli yağış görülecek.Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 14°C, 28°CParçalı bulutluİSTANBUL 17°C, 24°CParçalı bulutluKIRKLARELİ 14°C, 26°CParçalı bulutluSAKARYA 15°C, 25°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde ve bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.A.KARAHİSAR 12°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 15°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 19°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA 12°C, 26°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, K.Maraş, Burdur ve Isparta ile Antalya ve Mersin'in iç, Adana'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Göller yöresinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ADANA 17°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri bugün (Perşembe) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 16°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri bu akşam ve bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 18°C, 29°CParçalı bulutluK.MARAŞ 15°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzeybatısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA 12°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI 11°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 12°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Perşembe) yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 12°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşma ve bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Bolu çevrelerinin bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 12°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 14°C, 24°CParçalı bulutluKASTAMONU 8°C, 25°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK 15°C, 21°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, (Samsun hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA 14°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 17°C, 22°CParçalı ve çok bulutluTOKAT 12°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 18°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 6°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıIĞDIR 14°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 8°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 13°C, 26°CParçalı ve çok bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 13°C, 33°CParçalı bulutluGAZİANTEP 14°C, 29°CParçalı bulutluSİİRT 15°C, 31°CParçalı bulutluŞANLIURFA 18°C, 32°CParçalı bulutlu