O illere sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 1 Haziran hava durumu tahminleri açıklandı. Sıcaklıklar mevsim normallerinde devam ederken, perşembe günü birçok ilde yağış görülecek. Öte yandan Ankara Valiliği, kent genelinde bugünden itibaren etkili olması beklenen sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı. Peki, bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 1 Haziran hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, İç Ege ve Edremit Körfezi çevreleri, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz ve Bolu çevreleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege'nin doğusu, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA VALİLİĞİ'NDEN SAĞANAK YAĞIŞI UYARISI
Ankara Valiliği, kent genelinde bugündan itibaren etkili olması beklenen sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.
Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; bugün (perşembe) görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, ilimiz ve çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir' denildi.
BÖLGELERDE HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre bugün İç Ege'nin doğusu, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısında kuvvetli yağış görülecek.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 14°C, 28°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 17°C, 24°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 14°C, 26°C
Parçalı bulutlu
SAKARYA 15°C, 25°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde ve bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 19°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 12°C, 26°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, K.Maraş, Burdur ve Isparta ile Antalya ve Mersin'in iç, Adana'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Göller yöresinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 17°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri bugün (Perşembe) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 16°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri bu akşam ve bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 18°C, 29°C
Parçalı bulutlu
K.MARAŞ 15°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzeybatısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Perşembe) yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşma ve bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bolu çevrelerinin bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 14°C, 24°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 8°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 15°C, 21°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, (Samsun hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 14°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 17°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 12°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 18°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR 14°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 13°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 13°C, 33°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 14°C, 29°C
Parçalı bulutlu
SİİRT 15°C, 31°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 18°C, 32°C
Parçalı bulutlu
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