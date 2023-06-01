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Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde, dağa kaçırılan evlatları için nöbet tutan Gülperi ve Esat Akdaş çifti, ikna çalışmaları sonucu terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan oğulları Mehmet'e kavuştu. Çocuklarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 42'ye yükseldi…

Ekleme: 1.06.2023 - 14:25 Güncelleme: 1.06.2023 - 14:32 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu
Terör örgütü PKK dağılıyor...

Yurt içi ve sınır hatlarındaki operasyonlarla sayıları gittikçe düşen teröristler, sığındıkları mağaralarla birlikte yerle bir ediliyor.

Bazıları ise kaçarak Türk askerine teslim oluyor.

8 yıl önce kandırıldı
Küçük yaşlardan itibaren ailelerinden koparılarak dağa kaçırılan ve terörist olarak silahını vatan koruyucularına çevirenler için de Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri yürütülüyor.

Bu kapsamda ailelerle görüşülüyor ve ikna çabaları başlıyor.

BÖF ekipleri, 8 yıl önce kandırılarak dağa götürülen Mehmet Akdaş'ın ailesine kavuşması için çalışma yürüttü.

Aile, büyük sevinç yaşadı
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışması sonucu terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan 28 yaşındaki Akdaş, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi İçkale'de düzenlenen buluşmada, ailesine kavuşmanın sevincini yaşadı.

Diyarbakır annelerinin başlattığı evlat nöbetine 292'nci aile olarak katılan anne Gülperi ve baba Esat Akdaş, yıllar sonra kavuştukları çocuklarına sarılıp gözyaşı döktü.

Çocuklarını kurtaranların sayısı 42 oldu
8 yıl sonra oğullarıyla yeniden buluşan Akdaş çifti, çok mutlu olduklarını belirterek güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Akdaş ailesinin evlatlarına kavuşmasıyla, uğruna oturma eylemi yaptıkları çocuklarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 42'ye yükseldi.
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