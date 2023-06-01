CHP MYK sona erdi: Kılıçdaroğlu hariç herkes istifa etti

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek milletvekillerini, 28 Mayıs'ta ise ikinci tura kalan seçimlerde cumhurbaşkanını seçti. Sandıktan Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan ezici üstünlükle çıkarken, muhalefet kanadı ve Kemal Kılıçdaroğlu eleştirilerin hedefi haline geldi. Erdoğan'dan yaklaşık 2 milyon 300 bin oy fark yiyen Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini isteyen parti tabanı, bu çağrılara cevap alamadı. Bu tartışmaların gölgesinde bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin mevcut A takımıyla Merkez Yürütme Kurulu toplantısına katıldı.Düzenlenen toplantıda, istifa etmesi istenen CHP lideri Kılıçdaroğlu hariç tüm MYK üyeleri görevlerinden ayrıldı.Kılıçdaroğlu'na Halk TV'de katıldığı programda istifa edip etmeyeceği soruldu. Kılıçdaroğlu, ''CHP çok köklü bir parti. CHP'de her düşünce rahatlıkla dillendirilir, tartışılır ve bu süreç sonunda partinin yetkili kuralları karar verir'' diyerek istifa etmeyeceğinin sinyalini verdi.CHP lideri, 28 Mayıs gecesi de kameralar karşısına geçerek, 'Mücadele etmeye devam edeceğim. CHP, tüm unsurlarıyla mücadelesine devam etmektedir. Halkın otoriter bir iradeyi değiştirme iradesi ortaya çıkmıştır.' ifadelerini kullanmıştı.CHP yandaşı gazeteci Fatih Portakal da geçtiğimiz günlerde 'CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) değişiyor, kendisi değişmiyor' demişti.