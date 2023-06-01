Borsa İstanbul rüzgarı arkasına aldı! Tarihi rekorlar! Kirli algı operasyonları tek tek çöktü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 28 Mayıs sonrası başladığı ralliyi sürdürüyor. Cumhurbaşkanı 2. tur seçimlerini Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasıyla belirsizlik dağıldı. 2. tur seçimleri öncesi 4400 puanlara kadar çekilen BIST 100, seçim sonuçları sonrası piyasalara gelen güven ve istikrarla beraber bugün 5000 puan psikolojik bandını aştı. Bu rakamlar seçim öncesi piyasalar üzerinden Başkan Erdoğan'a saldırılarak yürütülen kirli algı operasyonunun çöktüğünü gösterdi.Cumhur İttifakı'nın güven tazeleyerek Meclis çoğunluğunu alması ve Başkan Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi Borsa İstanbul'a olumlu yansıdı. 2. tur seçimleri öncesi 4.400 puana kadar çekilen endeks 5.000 puan psikolojik bandını yukarı yönlü kırdı.Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi Borsa İstanbul'a olumlu yansıdı. 2. tur seçimleri öncesi 4.400 puana kadar çekilen endeks 5.000 puan psikolojik bandını yukarı yönlü kırdı. Endeks en son seçim üzerinden spekülasyonların henüz güçlenmediği tarihte; 25 Nisan'da 5.000 puanın üzerinde işlem görmüştü.Endekste yükselişin güçlenmesinde Kabine'de olacak veya AK Parti içinden yeni ekonomi politikalarının belirlenmesinde eski Başbakan Yrd. ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in destek verecek olması da etkili oldu.Böylece 'Erdoğan yeniden seçilirse borsa çökecek' yalanı da çürümüş oldu. Tüm bu rakamlar seçim öncesi piyasalar üzerinden Başkan Erdoğan'a saldırılarak yürütülen kirli algı operasyonunun çöktüğünü gösterdi.Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,85 artışla 4.928,63 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 41,72 puan ve yüzde 0,85 değer kazanarak 4.928,63 puana çıktı. Daha sonra gelen alımlarla endeks 5000 puan psikolojik bandını aştı.Bankacılık endeksi yüzde 1,20 ve holding endeksi yüzde 0,87 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,26 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 0,43 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,30 değer kaybederek günü 4.886,91 puandan kapattı.Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade ederek, bugün yoğun makroekonomik veri takviminin yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.Borç limitinin 2025'e kadar askıya alınmasını ve federal harcamaların 2 yıl boyunca sınırlanmasını öngören tasarı dün ABD Temsilciler Meclisi'nde onaylanırken, tasarının pazartesiye kadar Senato'dan geçmesi gerekiyor. Tasarının bugün Demokratların kontrolündeki Senatodan geçebileceği belirtiliyor.Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ADP özel sektör istihdam verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.200 seviyelerinin direnç, 4.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.