Depremzede öğrenciye ek kontenjan! Başkan Erdoğan müjdeyi Adana'dan verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adana'daki mitinginde önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:Bu millet akıllıdır malum kişileri başa getirmez. Aydın 65 bin kişiydi. Şimdi Adana'dayız. Resmi rakamı aldım 80 bin kişi.Enkazları tamamen kaldırdık. Deprem bölgesinde 847 bin çadır ve 100 bin konteynerın kurulumunu tamamladık. Kalıcı konutların inşa sürecini de başlattık.Bizde laf yok bizde icraat var. Deprem bölgesinde 650 bin konut yapacağız.DEPREMZEDE ÖĞRENCİYE EK KONTENJANLise öğrencilerimize müjde vermek istiyorum. Devlet üniversitelerimizde yüzde 25 oranında ayrı bir kontenjan ayıracağız. Sıralama dışında puan önceliği ile ilave kontenjanlara yerleşebilecek. Özel üniversitelerin tamamında birer kişilik yer tesis edilecek. 21 bin 560 öğrencimizin faydalanacağı 2023-2024 döneminde yerleşecek.14 Mayıs'ta milli irade düşmanlarına sandıkta hak ettikleri dersi milletimiz verecek.'PKK VE FETÖ'YE SIRTINIZI NASIL DAYADIĞINIZIN HESABINI VERİN'Ülkenin kaynaklarını tefecilere, emperyalistlere peşkeş çekme sözü veriyorlar. Siz önce kapalı kapılar ardında kimlere ne sözler verdiğinizi açıklayın. Siz önce PKK ve FETÖ'ye sırtınızı nasıl dayadığınızın hesabını verin.Gençlerimizin geleceğinizi LGBT'cilere nasıl peşkeş çektiğinizi itiraf edin. CHP, LGBT'ci mi? İYİ Parti ve HDP LGBT'ci mi? AK Parti'ye, MHPye, LGBT'ci sızabilir mi? Aradaki fark bu. Her gün kırk kılığa bürünmeyin de delikanlı olun öğrenin. Milletim 14 Mayıs'ta bunlara bunu da sandıkta öğretecek. Bunlara söylemek lazım delikanlılık nasıl olur gelin Adanalı kardeşim size göstersin. Buraya gelmeye yüreğiniz yetmiyorsa, bizi takip edin ki neler başardığımızı belki anlarsınız.'KANDİL BAY BAY KEMAL'E DESTEK SELAMI GÖNDERİYOR'Masaya 2 belediye başkanı monte etmişler, kendi şehirlerine hayrı yok. Başımıza 40 yıllık CHP'li kesildiler. Tarih boyunca Kürt kardeşlerimize en büyük zulmü yapan CHP'ye iktidarı teslim etmek için çalışıyorlar. Kandil'deki örgütün başları var ya oradan Bay Bay Kemal'e destek selamı gönderiyor. Çıkmış ne diyor, 'Selo'yu bırakacağız' diyor. Benim 51 Kürt kardeşimin ölümüne neden olan ahlaksızı nasıl bırakırsın? Hukuk devletinde böyle bir şey yok. İmralı'nın kapılarını kıracakmış. Bunların kendileri terörist. Arada bir hakaretlerle bay bay Kemal'e ayar vermeyi ihmal etmiyorlar. Bizden ayrılanları saymıyorum. Onlar sığıntı. Lokomotif olan Bay Bay Kemal'e gelince yaptıklarına bakarken gülmesine gülüyoruz da kendisinin de kurduğu masanın da durumu gülünecek gibi değil.'SİYASET ARŞİVİNİN TOZLU RAFLARINDA YERİNİ ALACAKLAR'Karşımızdaki tablo bu. 15 Temmuz'da FETÖ'cüler beni ve ailemi öldürmeye geldiler. Havalimanına indiğimde on binler Atatürk Havalimanı'ndaydı. Bay bay Kemal 1.5 saat önce oraya gelmiş, 'haberim olsa beklerdim' diyor. Sen oradan belediye başkanının evine gittin. Baktın ki, Erdoğan ve ailesi nasıl öldürülecek. Kahve yudumluyordun. Sen ne biçim insansın. Sen ne kadar yalan konuşursan bil ki milletim o kadar doğru konuşuyor. Bunlar da teröre mavi boncuk dağıtma var. 14 Mayıs'ta hepsi siyaset arşivinin tozlu raflarında yerini alacak. Bay Kemal'di sonra Bay bay Kemal oldu, seçimden sonra Vay vay Kemal olarak siyasi hayatına veda edecek.ADANA'YA 126 MİLYAR TL KAMU YATIRIMIAdana'ya 126 milyar TL kamu yatırımı yaptık. 10 bin 691 adet derslik inşa ettik. 2. devlet üniversitesini kurduk. 6 bin 935 kişilik yüksek öğrenim yurt binası açtık. 33 bin seyircili stadyum yaptık.İnşası süren yolların bir kısmını bu yıl, bir kısmını önümüzdeki yıllarda tamamlıyoruz. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattını 2025'te hizmete alacağız. Bölgesel havalimanımız açıldıktan sonra bu yalancı kapatılacağını söylüyor. Bizim için Adanalı ne derse odur. Adana'yı Doğu Akdeniz'in en büyük lojistik üssü yapmakta kararlıyız. Bu adam yalancı. Akşam yalan sabah yalan. Neye dayanarak bunu söylüyorsun. 11 baraj, 38 sulama tesisi, 1 gölet ve 28 hidroelektrik tesis inşa ettik. Çiftçilerimize 6,5 milyar liralık tarımsal destek verdik.'YENİLENEBİLİR KAYNAKLARDA AVRUPA'DA BİR NUMARAYA ÇIKTIK'Ülkemizi büyütürken en çok saldırıya uğradığımız alanlardan biri ekonomi. Gezi olaylarıyla başlayan sürecin her aşamasında ekonomimiz hedef alındı. Dünyada eşi görülmemiş şekilde sosyal medyada Türkiye ekonomisini mahvetme naraları atıldı.'Yatırım yapmayın' çağrısı yapıldı. Her türlü ihaneti sergilediler. Biz saldırılara cevabımızı nasıl savunma sanayimizi kurarak cevap verdiysek, ekonomi tuzaklarını da kendi ekonomi politikalarını hayata geçirerek göğüsledik. Sıkıntılar çektik ama hepsi çökertildi. Gabar'da bulduğumuz petrolü de ekledik.Yenilenebilir kaynaklarda Avrupa'da bir numaraya çıktık. Bu şekilde elde ettiğimiz milyarlarca doları ne yapacağız. Okul yaptık, hastane konut baraj yol yaptık. Hamdolsun altyapımızı büyük ölçüde tamamladık. Artık kaynakları vatandaşlarımızın refahını yükseltmek için kullanmakta kararlıyız.