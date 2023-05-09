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Afyon’da 54. Kökünü Kurutma Operasyonu: 79 tutuklu

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca Planlı “54. Kökünü Kurutma Operasyonu” kapsamında göz altına alınan ve mahkemeye çıkarılan 103 şahıstan 79’u tutuklanırken 19’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şahıs ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Ekleme: 9.05.2023 - 10:27 Güncelleme: 9.05.2023 - 10:30 / Editör: Ozge Selin
Afyon’da 54. Kökünü Kurutma Operasyonu: 79 tutukluAfyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca Planlı '54. Kökünü Kurutma Operasyonu' kapsamında düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde, 7 adet hassas terazi, 7 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu kapsamında gözaltına alınan 103 şüpheli şahıstan 4'ü savcılık tarafından serbest bırakıldı. 18 şahıs adli, kontrol şartıyla serbest bırakılırken 79 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 2 şahsın ise adli işlemleri devam ediyor.


Afyon’da 54. Kökünü Kurutma Operasyonu: 79 tutuklu

VALİ OPERSYONU TİTİZLİLİKLE YÖNETTİ

Öte yandan Afyonkarahisar'da başlatılan 54. Kökünü Kurutma Operasyonu Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünde Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Dr. İbrahim Seydioğulları, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yılmaz Kırgel tarafından yönetilmişti.

Afyon’da 54. Kökünü Kurutma Operasyonu: 79 tutuklu
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