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Son 20 yılın en büyük ataması: 45 bin öğretmen bugün atanacak

Merakla beklenen 20 yılın en büyük öğretmen atamasında son aşamaya gelindi. Geçtiğimiz günlerde tercih süreci tamamlanan sözleşmeli öğretmenlerin atamaları bugün yapılacak. 103 branştan 45 bin öğretmen atanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, atama töreninde öğretmenlere hitap edecek.

Son 20 yılın en büyük ataması: 45 bin öğretmen bugün atanacak
Ekleme: 8.05.2023 - 11:22 Güncelleme: 8.05.2023 - 11:37 / Editör: Ozge Selin
Son 20 yılın en büyük ataması: 45 bin öğretmen bugün atanacak
Öğretmen adayları için yeni bir heyecan yaşanacak. Milli Eğitim Bakanlığı, 103 branşta 45 bin öğretmenin atamasını yapacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atamayla ilgili tek seferde yapılan en yüksek atama olduğunu vurguladı.

'Tek seferde en yüksek sayıda öğretmen ataması 45 bin öğretmen ataması… Bir yıl içerisinde belki bu sayının üzerinde öğretmen ataması olmuş ama tek seferde yapılan en yüksek öğretmen ataması'

En fazla kontenjan sınıf öğretmenliğine verildi
Atamada ağırlık sınıf öğretmenliğine verildi. Bu branşa 7 bin 878 kontenjan ayrıldı.

Rehberlik, en çok kontenjan ayrılan ikinci alan oldu. 3 bin 604 rehberlik öğretmeni atanacak.

Milli Eğitim bakanlığı, son yıllarda okul öncesi eğitime de ağırlık verdi. Bu branşa 3 bin 269 kontenjan ayrıldı.

45 bin öğretmenin yarıdan fazlası deprem bölgesine atanacak
Bakan Özer, “Yaklaşık yüzde 50'sinin üzerindeki yeni atanacak öğretmen yani 22 bin 500'ün üzerinde öğretmen de bu depremden etkilenen 10 ilimize Hatay birinci sırada olmak üzere ağırlık vereceğiz' ifadelerini kullanmıştı.

Ataması yapılan öğretmenler 1 Eylül'de görev yerlerinde olacak.
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