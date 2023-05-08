Provokasyondan FETÖ izi çıktı!

YeniŞafak'tan Ersin Çelik'in haberine göre, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferle çıkacağı görülünce ardı ardına provokasyonlar yaşanmaya başladı. Erzurum'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu'nun YSK'dan izin alınmadan yapılan mitinginde yaşananlar bunun son örneği oldu. Havuzbaşı Kent Meydanı'nda otobüsün üzerinden konuşan İmamoğlu'nun taraftarları ile oradaki bir grup arasında taşlı kavga çıktı. Taşlar İmamoğlu'nun bulunduğu otobüse de isabet etti.Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi: Taş atan istihbaratçı çıktıİmamoğlu'na taş atanlardan birinin kimliği ise Türkiye'nin nasıl karanlık bir provokasyonla karşı karşıya olduğunu gözler önüne serdi. Yeni Şafak'ın edindiği bilgilere göre bu isim Merkez Komutanlığı'nın istihbarat biriminde görevli Uzman Çavuş Muhammet Akif K.HALA İSTİHBARATTA GÖREVLİFETÖ'den işlem gören Muhammet Akif K.,'nın hala aktif olarak görevde olduğu öğrenildi. K.'nın FETÖ'den işlem görmesine rağmen pasif bir birime alınmayıp hala en kritik birim olan istihbaratta bulunması ise şaşırttı. Dün sabah saatlerinde gözaltına alınan K. polis ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.15 KİŞİ GÖZALTINDAİmaoğlu'nun ‘korsan mitingi'nde çıkan olaylara ilişkin Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. İlk etapta 13 şüpheliyi gözaltına alan polis ekipleri, 2 zanlıyı daha yakaladı. Olayla ilgili 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Bu arada, olaya karışanların tespitinin devam ettiği bildirildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, olayla ilgili 13 şüphelinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Öte yandan, olayda yaralanan 17 kişi, kentte tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildi.