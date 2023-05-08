  • USD: 19,48 - 19,52
  • EURO: 21,51 - 21,55
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Provokasyondan FETÖ izi çıktı!

YeniŞafak'tan Ersin Çelik'in haberine göre; 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaferle çıkacağı görülünce ardı ardına provokasyonlarla düğmeye basıldı. En karanlık provokasyon Erzurum’da İmamoğlu’nun otobüsüne taş atılmasıyla yaşandı. Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre taş atanlardan biri istihbaratta görevli Uzman Çavuş Muhammet Akif K. çıktı. Akif K. FETÖ’den işlem görmüş.

Provokasyondan FETÖ izi çıktı!
Ekleme: 8.05.2023 - 23:45 Güncelleme: 8.05.2023 - 23:55 / Editör: Ozge Selin
Provokasyondan FETÖ izi çıktı!
YeniŞafak'tan Ersin Çelik'in haberine göre, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferle çıkacağı görülünce ardı ardına provokasyonlar yaşanmaya başladı. Erzurum'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu'nun YSK'dan izin alınmadan yapılan mitinginde yaşananlar bunun son örneği oldu. Havuzbaşı Kent Meydanı'nda otobüsün üzerinden konuşan İmamoğlu'nun taraftarları ile oradaki bir grup arasında taşlı kavga çıktı. Taşlar İmamoğlu'nun bulunduğu otobüse de isabet etti.

Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi: Taş atan istihbaratçı çıktı

İmamoğlu'na taş atanlardan birinin kimliği ise Türkiye'nin nasıl karanlık bir provokasyonla karşı karşıya olduğunu gözler önüne serdi. Yeni Şafak'ın edindiği bilgilere göre bu isim Merkez Komutanlığı'nın istihbarat biriminde görevli Uzman Çavuş Muhammet Akif K.

Provokasyondan FETÖ izi çıktı!

HALA İSTİHBARATTA GÖREVLİ

FETÖ'den işlem gören Muhammet Akif K.,'nın hala aktif olarak görevde olduğu öğrenildi. K.'nın FETÖ'den işlem görmesine rağmen pasif bir birime alınmayıp hala en kritik birim olan istihbaratta bulunması ise şaşırttı. Dün sabah saatlerinde gözaltına alınan K. polis ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Provokasyondan FETÖ izi çıktı!

15 KİŞİ GÖZALTINDA

İmaoğlu'nun ‘korsan mitingi'nde çıkan olaylara ilişkin Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. İlk etapta 13 şüpheliyi gözaltına alan polis ekipleri, 2 zanlıyı daha yakaladı. Olayla ilgili 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Bu arada, olaya karışanların tespitinin devam ettiği bildirildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, olayla ilgili 13 şüphelinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Öte yandan, olayda yaralanan 17 kişi, kentte tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildi.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Selahattin Demirtaş'ın bölücü paylaşımına Ümit Özdağ'dan yanıt
Provokasyondan FETÖ izi çıktı!
Hamza Dağ vatandaşın Başkan Erdoğan'a duygulandıran mektubunu paylaştı!
PKK destekçileri İzmir’de AK Parti otobüsüne saldırdı. AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Savcı Sayan sosyal medya hesabından duyurdu.
Dergi yetmedi Twitter'a da kapak yaptı: The Economist'in Erdoğan düşmanlığı bitmiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa kritik çağrı: En az bir kişiyi Türkiye Yüzyılı safına katmanızı istiyorum
Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı açıklaması! Rakam verdi: Cumhuriyet tarihinin en yüksek artışı olacak
Demirtaş'ın paylaşımıyla Faik Öztrak'tan yeni Erzurum provokasyonu: Seneler önceki fotoğrafı yeniymiş gibi gösterip algıya soyundu
Mansur Yavaş'ın Adana mitinginde HDP bayrağı sallandı...
Kumpasçı CHP’li müdür 9 yıl hapisle yargılanacak...
Bakan Çavuşoğlu Yunanistan'ın ikili ilişkileri pozitif yönde devam ettirmek istediğini belirtti: Sorunları çözmeden mümkün değil
İYİ Parti'den İmamoğlu'na veto: Ertuğrul Kuşderci'den kaçak mitinge 'hayır' imzası
Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs çağrısı: Gelin ilk turda bu işi bitirelim
Haymana Mutabakatı Heyeti'nden Milli görüşçülere çağrı: CHP ve Sn. Kılıçdaroğlu'na asla oy vermeyeceğiz
İmamoğlu'nun son piar çalışması da işe yaramadı! Konya miting alanı boş kaldı...
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
CHP'li Faik Öztrak'tan büyük skandal! 8 yıl önceki görüntüleri paylaşıp 'polis müdahale etmedi' dedi
Terör örgütü PKK'dan Kılıçdaroğlu'na bir destek daha: Sözde üst düzey isim Alman basınına açıkladı
Alman basınına Türkiye'yi şikayet eden Kılıçdaroğlu: AB ne isterse yapacağız
AK Partili Özcan'dan Yavaş'a sert miting tepkisi... 'Gezmeyi bırak, Ankara'ya bak'
Birçok bölgeye uyarı yapıldı! İl il açıklandı, kuvvetli geliyor

Birçok bölgeye uyarı yapıldı! İl il açıklandı, kuvvetli geliyor

Kız Kulesi açılış için günler sayıyor

Kız Kulesi açılış için günler sayıyor

Google'dan dev adım! Arama sonuçları tamamen değişiyor

Google'dan dev adım! Arama sonuçları tamamen değişiyor

YSK temsili oy kullanma kabini kurdu! Oy verme süreci anlatıldı

YSK temsili oy kullanma kabini kurdu! Oy verme süreci anlatıldı

Banka kasasında saklıyorlar: Doğa yürüyüşü yaparken buldular

Banka kasasında saklıyorlar: Doğa yürüyüşü yaparken buldular

Türkiye'nin gizli hazinesi: Uydu haritalarını incelerken tesadüfen bulundu içinden çıkanlar herkesi şaşırttı

Türkiye'nin gizli hazinesi: Uydu haritalarını incelerken tesadüfen bulundu içinden çıkanlar herkesi şaşırttı