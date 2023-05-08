Dergi yetmedi Twitter'a da kapak yaptı: The Economist'in Erdoğan düşmanlığı bitmiyor
Geçtiğimiz günlerde hazırladığı dergi kapağıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldıran ve Türkiye siyasetine yön vermeye çabalayan İngiliz The Economist dergisi skandal hareketinde ısrarı sürdürüyor. Derginin Twitter hesabında kullandığı kapak görselinde, "Erdoğan gitmeli" ve "Demokrasiyi koru" ifadelerine yer verildi.
Türkiye'de yapılan her seçim öncesi, Türk demokrasisini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İngiliz The Economist dergisi skandal kararında ısrarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'gitmesi gerektiğini' yazan, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde Demirtaş ile ilgili durumun 'hızla iyileşeceği'ni belirterek kapak hazırlayan dergi bu kez, Twitter hesabından Türk siyasetine yön vermeye çalıştı. The Economist'in Türki demokrasisi üzerindeki ifadeleri Twitter hesabına böyle yansıdı:
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