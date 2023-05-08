CHP'li Faik Öztrak'tan büyük skandal! 8 yıl önceki görüntüleri paylaşıp 'polis müdahale etmedi' dedi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki Halk Buluşması'nda gergin anlar yaşandı.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Erzurum'daki gerginlikle ilgili yaptığı açıklamada, olayla ilgili adli tahkikatın başlatıldığını belirterek olayda sorumluluğu olduğu değerlendirilen çok sayıda kişinin gözaltına alındığını ifade etti.Olayla ilgili adli sürecin devam ettiğini bildiren Bozdağ, 'Şu anda kasetlerin çözümü de yapılıyor. Süreç hem Cumhuriyet başsavcılığımız hem de adli kolluk tarafından takip ediliyor. Hukuk işleyecektir. Hukukun sonucunda da hukuk neyi emrediyorsa yargı elbette o çerçevede değerlendirip kararını verecektir. Şu anda gözaltında olanlar var.' dedi.Yaşanan bu gelişmelerin ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında büyük bir skandala imza attı.PKK/KCK'nın 4 Haziran 2015'teki illegal mitingi sırasında çekilmiş bir fotoğrafı 'Erzurum' diye paylaşan Öztrak, polisin provokasyona müdahale etmediğini söyledi.Öztrak, 'Şuraya bakın. Tüm bunlar olurken, vatandaşın canına ve malına sahip çıkması gereken vali, emniyet müdürü seyretti. Polisler eli taşlı zorbaların yanından yürüdü, seyretti.' ifadelerini kullandı.Faik Öztrak'ın bu yalanı kısa sürede sosyal medyada büyük tepki topladı.