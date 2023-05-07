Kılıçdaroğlu'nun dış politika danışmanı Ünal Çeviköz Alman medyasına konuştu: Sınır ötesi operasyonları durdurma ve Kıbrıs'tan çekilme vaadi
Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika danışmanı Ünal Çeviköz, Alman basınına Türkiye'nin dış politikalarını şikayet etti. Göreve gelmeleri durumunda Kıbrıs'tan çekileceklerinin sinyalini veren Çeviköz, "Adaya yönelik çözümü adadaki iki toplum bulmalı." diye konuştu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerinin kökünü kurutmak maksadıyla düzenlediği sınır ötesi operasyonları da durduracaklarını vadeden Çeviköz, "Suriye’den tehdit gelmediğinden emin olursak askeri varlığımız hakkında konuşabiliriz" dedi.
Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika danışmanı ve CHP Milletvekili Ünal Çeviköz, seçimi kazanmaları durumunda dış politikada uygulayacakları hamlelerle ilgili Alman Neue Zürcher Zeitung (NZZ) gazetesine konuştu.
Türkiye'nin Kıbrıs politikasını eleştirdi: Adaya yönelik çözümü adadaki iki toplum bulmalı
Türkiye'nin Kıbrıs politikasını eleştiren Çeviköz, 'Türkiye, Kıbrıslı Türklerin iç işlerine karışmamalı. Adaya yönelik çözümü adadaki iki toplum bulmalı. Aynı şekilde Atina da Rumların iç işlerine karışmamalı.' ifadelerini kullandı.
PKK'yı sevindirecek 'sınır ötesi durdurma' vaadi
Suriye'deki askeri operasyonları da durdurmayı vadeden Çeviköz, 'Suriye'den tehdit gelmediğinden emin olursak askeri varlığımız hakkında konuşabiliriz' dedi.
Rusya ile ilişkileri ‘bozma' vaadinde de bulunmuştu
Geçtiğimiz günlerde Politico'ya konuşan Çeviköz, seçimi kazanmaları halinde Rusya'ya, Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu hatırlatacaklarını söylemişti. Çeviköz, Demirtaş ile Kavala'nın tahliyesi konusunda da AİHM'e uyma sözü vermişti.
Yunanistan ile aynı cepheden konuşarak 'Mavi Vatan'ı hedef almıştı
CHP'li Ünal Çeviköz, 2021 yılında da Mavi Vatan kavramını hedef alan açıklamalarda bulunmuş, Yunanistan ile aynı cepheden konuşmuştu. Çeviköz, 'Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız.' demişti.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI