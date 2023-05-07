  • USD: 19,47 - 19,51
  • EURO: 21,47 - 21,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu'nun dış politika danışmanı Ünal Çeviköz Alman medyasına konuştu: Sınır ötesi operasyonları durdurma ve Kıbrıs'tan çekilme vaadi

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika danışmanı Ünal Çeviköz, Alman basınına Türkiye'nin dış politikalarını şikayet etti. Göreve gelmeleri durumunda Kıbrıs'tan çekileceklerinin sinyalini veren Çeviköz, "Adaya yönelik çözümü adadaki iki toplum bulmalı." diye konuştu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerinin kökünü kurutmak maksadıyla düzenlediği sınır ötesi operasyonları da durduracaklarını vadeden Çeviköz, "Suriye’den tehdit gelmediğinden emin olursak askeri varlığımız hakkında konuşabiliriz" dedi.

Ekleme: 7.05.2023 - 22:05 Güncelleme: 7.05.2023 - 22:09 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'nun dış politika danışmanı Ünal Çeviköz Alman medyasına konuştu: Sınır ötesi operasyonları durdurma ve Kıbrıs'tan çekilme vaadi
Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika danışmanı ve CHP Milletvekili Ünal Çeviköz, seçimi kazanmaları durumunda dış politikada uygulayacakları hamlelerle ilgili Alman Neue Zürcher Zeitung (NZZ) gazetesine konuştu.

Türkiye'nin Kıbrıs politikasını eleştirdi: Adaya yönelik çözümü adadaki iki toplum bulmalı

Türkiye'nin Kıbrıs politikasını eleştiren Çeviköz, 'Türkiye, Kıbrıslı Türklerin iç işlerine karışmamalı. Adaya yönelik çözümü adadaki iki toplum bulmalı. Aynı şekilde Atina da Rumların iç işlerine karışmamalı.' ifadelerini kullandı.

PKK'yı sevindirecek 'sınır ötesi durdurma' vaadi

Suriye'deki askeri operasyonları da durdurmayı vadeden Çeviköz, 'Suriye'den tehdit gelmediğinden emin olursak askeri varlığımız hakkında konuşabiliriz' dedi.

Kılıçdaroğlu'nun dış politika danışmanı Ünal Çeviköz Alman medyasına konuştu: Sınır ötesi operasyonları durdurma ve Kıbrıs'tan çekilme vaadi

Rusya ile ilişkileri ‘bozma' vaadinde de bulunmuştu

Geçtiğimiz günlerde Politico'ya konuşan Çeviköz, seçimi kazanmaları halinde Rusya'ya, Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu hatırlatacaklarını söylemişti. Çeviköz, Demirtaş ile Kavala'nın tahliyesi konusunda da AİHM'e uyma sözü vermişti.

Yunanistan ile aynı cepheden konuşarak 'Mavi Vatan'ı hedef almıştı

CHP'li Ünal Çeviköz, 2021 yılında da Mavi Vatan kavramını hedef alan açıklamalarda bulunmuş, Yunanistan ile aynı cepheden konuşmuştu. Çeviköz, 'Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız.' demişti.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Bakan Soylu'dan flaş açıklama! İmamoğlu'nun hazırladığı provokasyonu açıklayacağım
Twitter İstanbul'daki tarihi miting için açılan ve yüz binlerce paylaşım yapılan hashtag'i gündemden düşürdü
Osman Gökçek, Pursaklar'dan seslendi. 'Kılıçdaroğlu, sana Pursaklardan oy yok.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu işçisi zammı için heyecanlandıran açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı ve asgari ücret açıklaması: Müjdeleri tek tek sıraladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'a müjde: Boğaz'ın altından geçecek 3'üncü tünel olacak
Tarihi kalabalık, dev gövde gösterisi! Başkan Erdoğan'dan yüzyılın mitinginde önemli mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Büyük İstanbul Mitingi'ne katılım sayısını açıkladı
Murat Kurum Atatürk Havalimanı'nda coşkulu kalabalığa seslendi
Atatürk Havalimanı'ndaki yürüyen merdiven ile asansorleri çalışmıyor
İstanbul'da tarihi miting... Milyonlar 'Türkiye Sana Emanet'te buluşuyor
Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: 21 yıldır süren başarı zincirimize yeni halkalar ekleyeceğiz
Kirli pazarlığın tüm detayları tek tek ortaya çıktı! HDK Kurulu’nda kararlaştırıldı: Dikkat çeken ‘özerklik’ detayı
EYT'lilere ikramiye müjdesi! SGK ödeme tarihini duyurdu
MİT'ten Gara'da operasyon! PKK'nın sözde özel güç cephe sorumlusu etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Biz ülkemizin kendi imkanlarıyla milletimize sunuyoruz
Meral Akşener'den Maltepe mitinginde ittifakın küçük ortaklarına ağır gönderme: Abidik gubidiklerle başbakan olmak istemiyorum
Kemal Kılıçdaroğlu varolan projeyi vadetti! Bakan Karaismailoğlu'ndan cevap: ‘Günaydın, sen treni kaçırmışsın’
Milli enerjide yeni adım! TPAO duyurdu: Fatih, sondaja başladı
CHP miting alanını dolduramadı: CHP yandaşı şarkıcı Mustafa Sandal AK Parti'nin miting fotoğraflarıyla kendisini avuttu
Meteoroloji'den çifte uyarı! Şiddetli sağanak ile rüzgara dikkat

Meteoroloji'den çifte uyarı! Şiddetli sağanak ile rüzgara dikkat

30 yıl sonra ifşa oldu: Sır gibi saklanıyordu işte dehşete düşüren görüntüler

30 yıl sonra ifşa oldu: Sır gibi saklanıyordu işte dehşete düşüren görüntüler

Böylesi daha önce hiç keşfedilmedi: Bu kadarını bilim adamları da beklemiyordu

Böylesi daha önce hiç keşfedilmedi: Bu kadarını bilim adamları da beklemiyordu

Türkiye'nin en yüksek şehri belli oldu: Dikkat sizin memleketiniz de olabilir

Türkiye'nin en yüksek şehri belli oldu: Dikkat sizin memleketiniz de olabilir

Ihlara Vadisi'nde 2023 genç 3 bin metrekarelik dünyanın en büyük Türk bayrağını açtı

Ihlara Vadisi'nde 2023 genç 3 bin metrekarelik dünyanın en büyük Türk bayrağını açtı

Otomobil satışında yeni düzenleme! Bunu yapan yandı! İptal edilecek

Otomobil satışında yeni düzenleme! Bunu yapan yandı! İptal edilecek