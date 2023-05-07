Hatay'da korkunç kaza: Trenin çarptığı 50 yaşındaki kişi, hayatını kaybetti
Hatay'ın Payas ilçesinde treninin çarptığı 50 yaşındaki kişi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Karacami Mahallesi'nde hemzemin geçitte yolun karşısına geçmek isteyen Ö.Ö’ye (50) tren çarptı.
Ağır yaralanan Ö.Ö. sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Ö.Ö. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ağır yaralanan Ö.Ö. sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Ö.Ö. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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