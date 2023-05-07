EYT'lilere ikramiye müjdesi! SGK ödeme tarihini duyurdu

Milyonlarca vatandaşa derin bir nefes aldıran düzenlemelerden biri de 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' (EYT).Kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla yıllardır emekli olmayı bekleyen vatandaşlar başvuruda bulundu. Mart ayında başlayan başvurular sonucunda emekli olan EYT'liler 14 Nisan itibarıyla ilk maaşlarını almaya başladı.Öte yandan her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda verilen ikramiyeler de EYT'liler tarafından merak konusu olmuştu.Başvuruları tamamlanan ve EYT düzenlemesinden emekli olan vatandaşlar, ikramiye alıp almayacaklarını araştırmaya başladı.SGK'dan beklenen açıklama geldiBu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) konuya ilişkin açıklama yaptı.Yapılan açıklamada, nisan ayı içerisinde maaş bağlanma işlemi tamamlanan EYT'lilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihe yer verildi.İşte yazılı açıklamada yer alan ifadeler şu şekilde:2023 yılı mart ayı öncesinde gelir ve aylık almakta olanlar ile mart ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemleri tamamlananların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 14-19 Nisan 2023 tarih aralığında ödenmiştir. Nisan ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan ve aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 9 Mayıs 2023 tarihinde ödenecektir.