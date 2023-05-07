  • USD: 19,47 - 19,51
  • EURO: 21,47 - 21,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

EYT'lilere ikramiye müjdesi! SGK ödeme tarihini duyurdu

Sosyal Güvenlik Kurumu, gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan ve aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahiplerinin bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarihi duyurdu.

EYT'lilere ikramiye müjdesi! SGK ödeme tarihini duyurdu
Ekleme: 7.05.2023 - 10:18 Güncelleme: 7.05.2023 - 10:44 / Editör: Ozge Selin
EYT'lilere ikramiye müjdesi! SGK ödeme tarihini duyurdu
Milyonlarca vatandaşa derin bir nefes aldıran düzenlemelerden biri de 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' (EYT).

Kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla yıllardır emekli olmayı bekleyen vatandaşlar başvuruda bulundu. Mart ayında başlayan başvurular sonucunda emekli olan EYT'liler 14 Nisan itibarıyla ilk maaşlarını almaya başladı.

EYT'lileri bu kez bayram ikramiyesi merakı sardı

Öte yandan her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda verilen ikramiyeler de EYT'liler tarafından merak konusu olmuştu.

Başvuruları tamamlanan ve EYT düzenlemesinden emekli olan vatandaşlar, ikramiye alıp almayacaklarını araştırmaya başladı.

SGK'dan beklenen açıklama geldi

Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, nisan ayı içerisinde maaş bağlanma işlemi tamamlanan EYT'lilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihe yer verildi.

'9 Mayıs 2023 tarihinde ödenecektir'

İşte yazılı açıklamada yer alan ifadeler şu şekilde:

2023 yılı mart ayı öncesinde gelir ve aylık almakta olanlar ile mart ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemleri tamamlananların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 14-19 Nisan 2023 tarih aralığında ödenmiştir. Nisan ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan ve aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 9 Mayıs 2023 tarihinde ödenecektir.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: 21 yıldır süren başarı zincirimize yeni halkalar ekleyeceğiz
Kirli pazarlığın tüm detayları tek tek ortaya çıktı! HDK Kurulu’nda kararlaştırıldı: Dikkat çeken ‘özerklik’ detayı
EYT'lilere ikramiye müjdesi! SGK ödeme tarihini duyurdu
MİT'ten Gara'da operasyon! PKK'nın sözde özel güç cephe sorumlusu etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Biz ülkemizin kendi imkanlarıyla milletimize sunuyoruz
Başkan Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı'nda Büyük İstanbul Mitingi: Tarihi kalabalık...
Meral Akşener'den Maltepe mitinginde ittifakın küçük ortaklarına ağır gönderme: Abidik gubidiklerle başbakan olmak istemiyorum
Kemal Kılıçdaroğlu varolan projeyi vadetti! Bakan Karaismailoğlu'ndan cevap: ‘Günaydın, sen treni kaçırmışsın’
Milli enerjide yeni adım! TPAO duyurdu: Fatih, sondaja başladı
CHP miting alanını dolduramadı: CHP yandaşı şarkıcı Mustafa Sandal AK Parti'nin miting fotoğraflarıyla kendisini avuttu
MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! 3 terörist daha PKK'dan kaçarak teslim oldu
Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona İstanbul mitinginde soğuk duş! Alanı dolduramadılar
CHP'li Ekrem İmamoğlu: Seçimi ilk turda bitirmek farzdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Başkan Erdoğan'dan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 17/25 Aralık tepkisi: Madem yalan olduğunu biliyordun neden ortak oldun
Başkan Erdoğan'dan küçük esnafa prim günü müjdesi: 1 milyon kişi yararlanacak
Devlet Bahçeli'den The Economist'e sert tepki: Bize yön veremezler, sömürge haline getiremezler
Son dakika: Meral Akşener'in 'İmralı' iddialarını çürüten belgeler! Bakanlık, teknik inceleme belgelerini tek tek açıkladı
HDP'li vekilden tepki çeken sözler! Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen vatandaşları 'ahmak' olarak nitelendirdi
PKK'lı teröristleri akladığı yetmedi şimdi de milleti kurşuna dizen FETÖ'cü askerleri aklamak istedi! Sosyal medyada tepki yağdı
Bilim dünyası Türk öğrenciyi konuşuyor: Kara deliklerle ilgili algıyı değiştirdi

Bilim dünyası Türk öğrenciyi konuşuyor: Kara deliklerle ilgili algıyı değiştirdi

Ihlara Vadisi'nde 2023 genç 3 bin metrekarelik dünyanın en büyük Türk bayrağını açtı

Ihlara Vadisi'nde 2023 genç 3 bin metrekarelik dünyanın en büyük Türk bayrağını açtı

Tüm yurtta etkili! Bugün hava nasıl olacak?

Tüm yurtta etkili! Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye'de sadece 4 tane var: Köyde terk edilmiş halde buldu binlerce euro harcadı

Türkiye'de sadece 4 tane var: Köyde terk edilmiş halde buldu binlerce euro harcadı

Köyde gezerken buldular: İlk defa böyle bir şey gördük!

Köyde gezerken buldular: İlk defa böyle bir şey gördük!

Otomobil satışında yeni düzenleme! Bunu yapan yandı! İptal edilecek

Otomobil satışında yeni düzenleme! Bunu yapan yandı! İptal edilecek