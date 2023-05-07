Elazığ'da pompalı tüfek dehşeti: 3 kişi yaralandı

Elazığ'daki kan donduran olay, merkez Rüstempaşa Mahallesi Çilek Sokak’ta yaşandı.Edinilen bilgiye göre, iki araç ile husumetlilerinin bulunduğu sokağa gelen şüpheliler, çocuk oyun parkı içerisinde 3 kişiye pompalı tüfekle ateş etti. Olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.Şüpheliler yine geldikleri araçlarla kaçarken haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.