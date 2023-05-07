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Beyaz Gazete
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Elazığ'da pompalı tüfek dehşeti: 3 kişi yaralandı

Elazığ’da bir grup, husumetlilerinin bulunduğu mahalleye gelerek, çocuk oyun parkı içerisinde bulunan 3 kişiyi pompalı tüfekle vurdu. Faciada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Ekleme: 7.05.2023 - 23:10 Güncelleme: 7.05.2023 - 23:47 / Editör: Ozge Selin
Elazığ'da pompalı tüfek dehşeti: 3 kişi yaralandıElazığ'daki kan donduran olay, merkez Rüstempaşa Mahallesi Çilek Sokak’ta yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, iki araç ile husumetlilerinin bulunduğu sokağa gelen şüpheliler, çocuk oyun parkı içerisinde 3 kişiye pompalı tüfekle ateş etti. Olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da pompalı tüfek dehşeti: 3 kişi yaralandı

Şüpheliler yine geldikleri araçlarla kaçarken haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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