Başkan Erdoğan'dan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 17/25 Aralık tepkisi: Madem yalan olduğunu biliyordun neden ortak oldun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'deki mitinginde, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Erdoğan, yıllarca kendisini 17/25 Aralık kumpası üzerinden hedef alan Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde, 17/25 Aralık için 'montaj' demesine değindi. Erdoğan, 'Bay bay Kemal önceki gün 10 yıl sonra 17/25 Aralık girişimindeki 'Her şey montaj' diyor. Madem biliyordun bunları niye millete dinlettin? Niçin aylarca Meclis'te o yalanlar üzerinde tepindin? 15 Temmuz destanına 'Kontrollü darbe' demeni kimler istedi? Bay bay Kemal bu millete bir iyilik yapmak istiyorsa üzerindeki şüphe bulutlarını kaldırmalıdır.' dedi. Kılıçdaroğlu, kendisinin bir kasedinin ortaya çıkabileceğini, bunun montaj olduğunu iddia etmişti.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 17/25 Aralık kumpasının 'montaj' olduğunu kabul etmesi sonrası Kayseri'den seslendi.Erdoğan şu ifadeleri kullandı:Bay bay Kemal önceki gün 10 yıl sonra 17/25 Aralık girişimindeki 'Her şey montaj' diyor. Madem biliyordun bunları niye millete dinlettin? Niçin aylarca Meclis'te o yalanlar üzerinde tepindin? 15 Temmuz destanına 'Kontrollü darbe' demeni kimler istedi? Bay bay Kemal bu millete bir iyilik yapmak istiyorsa üzerindeki şüphe bulutlarını kaldırmalıdır.Madem 17-25 Aralık'ın yalan olduğunu biliyordun neden ortak oldun. Seni bu çamur siyasetine kim bulaştırdı. Bay bay Kemal'in bu sorulara cevap verme zamanı gelmiştir. Gerçekten helalleşmek istiyorsa önce buradan başlamalı.Deniz Baykal'ın kaset kumpası ile koltuğundan indirilmesinin ardından yerine Kemal Kılıçdaroğlu geçmişti. Kılıçdaroğlu, seçime sayılı günler kala deepfake konusundan sık sık bahsetmeye başladı. Kılıçdaroğlu, kendisinin kasedinin çıkabileceğini, bunun montaj olduğunu, buna inanılmaması gerektiğini söylemişti. Kılıçdaroğlu, kasetinin sahte olduğuna inandırmak için yıllarca sahip çıktığı 17/25 Aralık FETÖ kumpasını ilk kez kabul etti ve 'montaj' olduğunu söyledi.