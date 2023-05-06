  • USD: 19,47 - 19,51
  • EURO: 21,47 - 21,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan'dan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 17/25 Aralık tepkisi: Madem yalan olduğunu biliyordun neden ortak oldun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de gerçekleştirdiği coşkulu mitingde, Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Erdoğan, 17/25 Aralık FETÖ kumpasına yıllarca sahip çıkan Kılıçdaroğlu'na, "Bay bay Kemal önceki gün 10 yıl sonra 17/25 Aralık girişimindeki 'Her şey montaj' diyor. Madem biliyordun bunları niye millete dinlettin? Niçin aylarca Meclis'te o yalanlar üzerinde tepindin? 15 Temmuz destanına 'Kontrollü darbe' demeni kimler istedi?" sözleri ile tepki gösterdi.

Ekleme: 6.05.2023 - 16:42 Güncelleme: 6.05.2023 - 16:45 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 17/25 Aralık tepkisi: Madem yalan olduğunu biliyordun neden ortak oldun
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'deki mitinginde, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Erdoğan, yıllarca kendisini 17/25 Aralık kumpası üzerinden hedef alan Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde, 17/25 Aralık için 'montaj' demesine değindi. Erdoğan, 'Bay bay Kemal önceki gün 10 yıl sonra 17/25 Aralık girişimindeki 'Her şey montaj' diyor. Madem biliyordun bunları niye millete dinlettin? Niçin aylarca Meclis'te o yalanlar üzerinde tepindin? 15 Temmuz destanına 'Kontrollü darbe' demeni kimler istedi? Bay bay Kemal bu millete bir iyilik yapmak istiyorsa üzerindeki şüphe bulutlarını kaldırmalıdır.' dedi. Kılıçdaroğlu, kendisinin bir kasedinin ortaya çıkabileceğini, bunun montaj olduğunu iddia etmişti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA 17/25 ARALIK TEPKİSİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 17/25 Aralık kumpasının 'montaj' olduğunu kabul etmesi sonrası Kayseri'den seslendi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Bay bay Kemal önceki gün 10 yıl sonra 17/25 Aralık girişimindeki 'Her şey montaj' diyor. Madem biliyordun bunları niye millete dinlettin? Niçin aylarca Meclis'te o yalanlar üzerinde tepindin? 15 Temmuz destanına 'Kontrollü darbe' demeni kimler istedi? Bay bay Kemal bu millete bir iyilik yapmak istiyorsa üzerindeki şüphe bulutlarını kaldırmalıdır.

'GERÇEKTEN HELALLEŞMEK İSTİYORSAN BURADAN BAŞLA'

Madem 17-25 Aralık'ın yalan olduğunu biliyordun neden ortak oldun. Seni bu çamur siyasetine kim bulaştırdı. Bay bay Kemal'in bu sorulara cevap verme zamanı gelmiştir. Gerçekten helalleşmek istiyorsa önce buradan başlamalı.

KILIÇDAROĞLU, 'KASETİM ÇIKABİLİR' DEMİŞTİ

Deniz Baykal'ın kaset kumpası ile koltuğundan indirilmesinin ardından yerine Kemal Kılıçdaroğlu geçmişti. Kılıçdaroğlu, seçime sayılı günler kala deepfake konusundan sık sık bahsetmeye başladı. Kılıçdaroğlu, kendisinin kasedinin çıkabileceğini, bunun montaj olduğunu, buna inanılmaması gerektiğini söylemişti. Kılıçdaroğlu, kasetinin sahte olduğuna inandırmak için yıllarca sahip çıktığı 17/25 Aralık FETÖ kumpasını ilk kez kabul etti ve 'montaj' olduğunu söyledi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Başkan Erdoğan'dan küçük esnafa prim günü müjdesi: 1 milyon kişi yararlanacak
Devlet Bahçeli'den The Economist'e sert tepki: Bize yön veremezler, sömürge haline getiremezler
Son dakika: Meral Akşener'in 'İmralı' iddialarını çürüten belgeler! Bakanlık, teknik inceleme belgelerini tek tek açıkladı
HDP'li vekilden tepki çeken sözler! Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen vatandaşları 'ahmak' olarak nitelendirdi
PKK'lı teröristleri akladığı yetmedi şimdi de milleti kurşuna dizen FETÖ'cü askerleri aklamak istedi! Sosyal medyada tepki yağdı
İstanbul Yüzyılın Mitingine hazır! Milyonlarca vatandaş katılacak
CHP yandaşı Halk TV, Batı'nın tetikçi medyası ile aynı dili kullandı! Erdoğan ve Türkiye düşmanlığında birleştiler
Bedelsiz doğalgaz dönemi başladı! 40 milyar vatandaşın cebinde kalacak
Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini destekleyen The Economist'e: Yüzümüzü Batı'ya döneceğiz
Batı'nın tetikçi medyası alçaklığa doymuyor: Alman Der Spiegel Erdoğan'ı ve İslam'ı hedef aldı
Başkan Erdoğan'a sevgi seli! Bu görüntüler mitingden değil Erzurum şehir girişinden
7'li koalisyon ortağı Ali Babacan'dan büyük skandal! FETÖ ile ittifak dile geldi: Sayın Gülen...
Osman Gökçek önemli açıklamalarda bulunuyor...
Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: Türkiye ile hesabını kapatamayanlar, gözünü 14 Mayıs'a dikti
HDP'li Salihe Aydeniz'den 'teröristbaşına özgürlük' vaadi: Kılıçdaroğlu'na 'yanlış yaparsan hesabını sorarız' gözdağı
Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var
Avrupa'dan sonra ABD medyası da algı operasyonuna girişti: Washington Post'dan Erdoğan'ı hedef alan analiz
Haluk Bayraktar'dan Ahmet Davutoğlu'un tekelleşme iddiasına tokat gibi cevap: Takoz koymayın yeter
Başkan Erdoğan Erzurum'da vatandaşlara seslendi
Emine Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı miting sahnesinin yanında bekledi
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapalı olacak

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapalı olacak

Otomobil satışında yeni düzenleme! Bunu yapan yandı! İptal edilecek

Otomobil satışında yeni düzenleme! Bunu yapan yandı! İptal edilecek

Tüm yurtta etkili! Bugün hava nasıl olacak?

Tüm yurtta etkili! Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye'de sadece 4 tane var: Köyde terk edilmiş halde buldu binlerce euro harcadı

Türkiye'de sadece 4 tane var: Köyde terk edilmiş halde buldu binlerce euro harcadı

Köyde gezerken buldular: İlk defa böyle bir şey gördük!

Köyde gezerken buldular: İlk defa böyle bir şey gördük!

Fiyatını duyan bölgeye koştu: Gizli hazine ortaya çıktı sadece o günlerde kendini gösteriyor

Fiyatını duyan bölgeye koştu: Gizli hazine ortaya çıktı sadece o günlerde kendini gösteriyor