Ankara merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Ankara merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, Adalet Bakanlığı personel alım sınavlarına başvuran kişilere referans olduğu tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütü mensubu 12 şüpheli gözaltına alındı. 72 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Adalet Bakanlığı personel alım sınavlarına müracaat eden şahıslara referans olan FETÖ/PDY mensubu aktif kamu çalışanları olduğunu tespit etti.Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, 9 ilde icra ettikleri eş zamanlı operasyonda 12 kamu personelini yakalayarak gözaltına aldı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde sürdürülen çalışmalar ve şüphelilerin beyanları doğrultusunda 72 şüphelinin daha tespit edildiği, şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.