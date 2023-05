Türkiye'nin göklerdeki yeni imzası: İddialar doğrulandı insansız olanı geliyor

Türkiye'nin son dönemde savunma sanayii alanında yaptığı dev hamleler tüm dünyanın ilgisini çekiyor. İnsanlı ve insansız hava araçlarıyla savunmasını güçlendiren Türkiye yeni bir projeyle muharabe alanında devrim yapacak. Türkiye'nin yeni hedefi önümüzdeki birkaç ay içerisinde insansız helikopterini gökyüzüyle buluşturmak. İnsansız taarruz helikopteri iddialarına ilişkin konuşan TUSAŞ Helikopter Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Demiroğlu "Evet, bizim şu an insansız helikopterler üzerinde bir çalışmamız var." dedi

Türk savunma sanayiinin taşıyıcı kolonlarından biri olan hava platformları için Cumhuriyet'in 100. yılı çok önemli bir kilometre taşı oldu.TRT Haber'in haberine göre, insanlı ve insansız hava araçlarında dünyada çok iyi bir yer edinen Türkiye'nin yeni hedefi önümüzdeki birkaç ay içerisinde insansız helikopterini de gökyüzüyle buluşturmak.TUSAŞ, Milli Muharip Uçak KAAN, Hürjet, Hürkuş, ANKA S/İHA serisi, Gökbey, ATAK helikopterleri, Şimşek ailesi, Göktürk ve çok sayıda farklı projeyle Türkiye'nin yüz akı olarak yoluna devam ediyor.Geçtiğimiz günlerde TUSAŞ tesislerinde düzenlenen töreni kurumun 50. yılında geldiği noktayı göstermesi ve belki de bir meydan okuması olarak görmek mümkün. Art arda dizilmiş hava araçları ve bu platformlardaki yerlilik oranı gelecek dönemler için değerli bir fotoğraf koyuyor ortaya.Bu noktada törenin en dikkat çeken araçlarından biri de helikopterlerin sergilendiği alan oluyor. Biz de TUSAŞ Helikopter Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Demiroğlu ile Gökbey ve ATAK-2'nin tam ortasında bir araya geliyoruz.Hem Gökbey hem de ATAK 2'nin Anadolu için deniz versiyonlarının geliştirileceğini, ATAK-1 ve ATAK-2 arasında yeni bir platformun hayata geçeceğini aktarıyor Demiroğlu. ATAK-2 ile ilgili 'Takvim nasıl bu kadar hızlı ilerledi?' sorumuza yanıt verirken 'Gökbey Genel Maksat Helikopteri'ni merkeze oturtuyor.Daha net bir ifadeyle, aslında Gökbey ile çok ciddi bir 'know-how' kazandıklarını anlatıyor ve böylece ATAK-2'nin belki de rekor sürede yer testlerini tamamladıklarını söylüyor.ATAK-2 yakından çok büyük ve gerçekten de oldukça güçlü bir platform olarak görünüyor. Helikopterin ilk uçuşuna dair videonun yayınlamasıyla birlikte iki temel konu sıkça tartışıldı. Platformun büyüklüğü ile termal kamera ve burun topunun konumu bu noktalardan biriydi.Mehmet Demiroğlu, mevcut helikopterin P0 denilen ilk prototip olduğunu ve P1 üzerinde tasarımda bazı değişiklikler olacağı bilgisini paylaşıyor. Burnun farklı bir hal alacağını ve dolayısıyla termal kameranın yerinin de değişeceğine değiniyor.TUSAŞ Helikopter Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Demiroğlu'nu bulmuşken savunma sanayii sektöründe bir süredir dillendirilen 'TUSAŞ insansız bir taarruz helikopteri çalışıyor' iddiasını doğrudan soruyoruz.'Evet, bizim şu an insansız helikopterler üzerinde bir çalışmamız var.' diyor Demiroğlu ve devam ediyor:'Bunu tek başımıza helikopter tarafı olarak biz yapmıyoruz. TUSAŞ İnsansız Hava Araçları grubuyla birlikte çalışıyoruz. Çünkü onlar 'insansızlaştırma' meselesini çok iyi biliyorlar. Biz de helikopter yapabilme konusunda oldukça iyiyiz.Gelinen noktada bu iki güç, bu iki deneyim birleşti. İlk çalışmamızı hazır olan bir helikopterden yapacağız. Önce deneme uçuşları olacak ve sonrasında kendi platformlarımızı sıfırdan başlayıp birkaç aile olacak şekilde geliştireceğiz.Tabii haliyle bu çalışmanın ne zaman daha da somutlaşacağı da merak ediliyor. Diğer platformlara verdiğimiz öncelik nedeniyle biraz arkadan geliyor ama insansız helikopterin birkaç ay içinde uçtuğunu göreceğiz.'Gökbey'in yerli/milli motor TS-1400 ile havalandığı görüntüler hepimizi gururlandırdı. Ancak bu güzel haberin ardından özellikle sosyal medyada kasıtlı bir karalama kampanyası başladı ve TS-1400 motoru hedef alındı. Hatta söz konusu uçuşta TS-1400'ün kullanılmadığı gibi iddialar yayıldı.Mehmet Demiroğlu bu tür kasıtlı iftiralara cevap dahi vermek istemediğini söylüyor ancak kimsenin aklında bir soru işareti kalmaması için bazı bilgiler de paylaşıyor.O gün Gökbey'in TS-1400 motoruyla uçtuğunu üzerine basarak söylüyor Demiroğlu ve 'Böyle asılsız şeylere kimse inanmasın. Biz bunları yapabilecek kabiliyetteyiz. 