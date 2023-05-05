MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde lojistik sorumlusu etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK’nın elebaşları ve yöneticilerine yönelik sınır ötesindeki operasyonlara aralıksız devam ediyor. Türkiye’de sokak eylemlerinde güvenlik güçlerine yönelik birçok eyleme katıldıktan sonra Kuzey Irak’a kaçan PKK’nın sözde Özel Güç Lojistik sorumlusu Firaz Zilan kod adlı Neçirvan Seven MİT tarafından Irak Gare’de gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Firaz Zilan kod adlı terörist Neçirvan Seven, 2015 yılında örgütün kırsal kadrolarına katıldı. 2015 Şubat ayı öncesinde ise Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) içerisinde bulunan terör örgütü üyesi, Suriye Ayn-El Arap bölgesinde PKK/KCK-YPG/PYD ile DEAŞ arasında gerçekleşen çatışmaları protesto etmek amacıyla Türkiye'deki sokak eylemlerine katıldı.Neçirvan Seven, Türkiye içerisinde sokak eylemlerinde faaliyet gösterip güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen çok sayıda eylemin içerisinde yer aldı. Daha sonra Irak'ın Kuzeyine geçen terörist, gerçekleştirdiği eylemler ve Irak alanında yürüttüğü lojistik faaliyetlerdeki önemli rolü ve örgüt açısından kritik öneme sahip elektronik parçaları temin etmesi nedeniyle MİT'in hedef listesine alındı.En son Irak Gare alanında faaliyet gösteren Özel Güç mensuplarının ihtiyaçlarını, lojistik sorumlusu olarak karşıladığı tespit edilen terörist,MİT'in saha ajanları tarafından takibe alındı. Saha ajanları Neçirvan Seven'in günlük rutinini belirledikten sonra operasyon için düğmeye basıldı. Eli kanlı terörist Seven, Gare'de gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.