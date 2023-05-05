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Başkan Erdoğan'dan The Economist'e tepki! İşte sahada ve masada güçlü Türkiye'nin hikâyesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımında 'The Economist'e tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Operasyon aygıtlarının milli iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz" dedi. "Artık siyasi, diplomatik ve askerî hamleleriyle terör örgütlerine dünyayı dar eden bir Türkiye var." açıklamasında bulunan Erdoğan , sahada ve masada güçlü Türkiye'nin hikâyesini böyle anlattı.

Başkan Erdoğan'dan The Economist'e tepki! İşte sahada ve masada güçlü Türkiye'nin hikâyesi
Ekleme: 5.05.2023 - 10:00 Güncelleme: 5.05.2023 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan The Economist'e tepki! İşte sahada ve masada güçlü Türkiye'nin hikâyesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımında 'Artık siyasi, diplomatik ve askerî hamleleriyle terör örgütlerine dünyayı dar eden bir Türkiye var.' diyen Başkan Erdoğan, sahada ve masada güçlü Türkiye'nin hikâyesini böyle anlattı.

Polisimizi, askerimizi, sivillerimizi alçakça şehit edenlere terörist diyebilmek için Batı'nın gözünün içine bakanlar bilmezler. Artık siyasi, diplomatik ve askerî hamleleriyle terör örgütlerine dünyayı dar eden bir Türkiye var.

Ülkemiz, üç kıtanın kalbi konumundaki jeopolitiğine rağmen yıllarca tek eksenli bir dış politikayla yönetildi. Boraltan Köprüsü faciasında can kardeşlerini göz göre göre katillerine teslim eden pısırık zihniyete son verdik. Diplomatlarımızın da gayretleriyle öz güveni yüksek, girişimci ve insani bir dış politika pratiğini hayata geçirdik.

'MİLLî İRADEYE PARMAK SALLANMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ'

Dış temsilcilik sayımızı 163'ten 260'a çıkartarak dünyanın en geniş diplomatik ağına sahip 5 ülkesi arasına girdik. TİKA, YTB, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı ile soydaşlarımıza ve yurt dışında yaşayan 7 milyon insanımıza kucak açıyoruz. Kıbrıs Türklerinin, Türk dünyasının ve Balkanlar'daki Evladı Fatihan'ın hakkını kararlılıkla savunuyoruz.

Libya'da, Suriye'de, 30 yıllık işgalin ardından azat edilen Karabağ'da olduğu gibi gerektiğinde tüm imkânlarımızla kardeşlerimizin yanındayız. Esir takası ve tahıl koridoru anlaşmalarıyla bölgesel krizlerin çözümüne katkı sunuyoruz. Tarihi şanlı zaferlerle dolu bir devlet olarak uluslararası sistemde hak ettiğimiz yere geliyoruz.

Küresel güçlerin operasyon aygıtı olan dergilerin kapaklarıyla iç siyasetimizin yönlendirilmesine, millî iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı'yla inşallah tüm bu diplomatik başarıları zirveye taşıyacağız.

Başkan Erdoğan'dan The Economist'e tepki! İşte sahada ve masada güçlü Türkiye'nin hikâyesi
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Başkan Erdoğan'dan The Economist'e tepki! İşte sahada ve masada güçlü Türkiye'nin hikâyesi
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