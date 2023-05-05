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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan'dan Erzurum'da çok net '14 Mayıs' mesajı: Milleti tehdit eden yabancı dergiler karalar bağlayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Erzurum mitinginde vatandaşlara seslendi. 14 Mayıs seçimleri için tarihi mesaj veren Başkan Erdoğan, "14 Mayıs öyle bir zafer olacak ki Kandil'deki terör baronları dışında kimse kaybetmeyecek. Pensilvanya'daki hainler dışında kimse üzülmeyecek." dedi. Erdoğan, "14 Mayıs'ta siyaset mühendisleri dışında kimse başarısız olmayacak. Milleti tehdit eden yabancı dergiler dışında kimse karalar bağlamayacak." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan Erzurum'da çok net '14 Mayıs' mesajı: Milleti tehdit eden yabancı dergiler karalar bağlayacak
Ekleme: 5.05.2023 - 18:34 Güncelleme: 5.05.2023 - 19:35 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Erzurum'da çok net '14 Mayıs' mesajı: Milleti tehdit eden yabancı dergiler karalar bağlayacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da coşkulu kalabalığa seslendi. Başkan Erdoğan, "Doğal gaz ve petrol arama çalışmalarımıza hem karada hem denizde devam edeceğiz. Enerji bağımsızlığımızı kazanana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Kürt kardeşlerimi tenzih ederim, Kandil'dekiler haindir. Bunlara gereken dersi vermeye hazırm mıyız? 14 Mayıs kalbi bizimle çarpanların da bayramı olacak. Umudunu Türkiye'ye bağlamış mazlum ve mağdurlar sevinecek. Hiçbir anımızı hiçbir günümüzü boşa geçirmeyeceğiz, kapı kapı dolaşacağız.

KILIÇDAROĞLU'NA SECCADE GÖNDERMESİ

14 Mayıs öyle bir zafer olacak ki Kandil'deki terör baronları dışında kimse kaybetmeyecek. Pensilvanya'daki hainler dışında kimse üzülmeyecek. Türkiye'ye kefen biçenler dışında kimse boynunu bükmeyecek. 14 Mayıs'ta seccadeye ayakkabı ile basanlar değil, kıblesi Kabe olanlar sevinecek.

Başkan Erdoğan'dan Erzurum'da çok net '14 Mayıs' mesajı: Milleti tehdit eden yabancı dergiler karalar bağlayacak

"14 MAYIS'TA MİLLETİ TEHDİT EDEN YABANCI DERGİLER KARALAR BAĞLAYACAK"

14 Mayıs'ta Türkler kadar Kürtler de kazanacak. Sünniler kadar Aleviler de kazanacak. 14 Mayıs'ta siyaset mühendisleri dışında kimse başarısız olmayacak. Milleti tehdit eden yabancı dergiler dışında kimse karalar bağlamayacak.

"IMF İLE İŞİMİZ KALMADI"

2013'te IMF'ye borcumuzu ödedik. O tarihten beri IMF ile işimiz kalmadı. Bunlar otellerin odalarında IMF ile görüştüler ve dediler ki: IMF'den borç alın. Biz o kapıları kapattık dedik. Biz bize yeteriz.

TERÖRLE MÜCADELEDE NET MESAJ

Terör örgütleri ile mücadelesinde başkalarına muhtaç bir ülke vardı buna da son verdik. Artık başkalarından ne silah ne de icazet bekliyoruz. Kendi ürettiğimiz İHA,SİHA, Akıncı, Atak, Fırtına ve Kızıelma ile nerede terörist varsa başlarını tek tek eziyoruz. Sınırlarımızın içinde olduğu gibi Irak ve Suriye'de de bu alçaklara nefes aldırmıyoruz.

Başkan Erdoğan'dan Erzurum'da çok net '14 Mayıs' mesajı: Milleti tehdit eden yabancı dergiler karalar bağlayacak

"ENERJİ BAĞIMSIZLIĞIMIZI KAZANACAĞIZ"

Petrol bulduk deyince birileri hemen kalitesini soruyor. Bizim petrolümüz Erzurum dut pekmezi kıvamında. Yani kalitesiyle saflığıyla en üst standartta. Doğal gaz ve petrol arama çalışmalarımıza hem karada hem denizde devam edeceğiz. Enerji bağımsızlığımızı kazanana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Selo Diyarbakır'da 51 kürt kardeşimizin ölümüne neden oldu mu? Şimdi içeride... Ne diyor Bay Bay Kemal onları da çıkaracağız diyor. Başkanı olduğu belediyede hiç iş yapmıyor ama Selo'nun avukatlığını kimseye bırakmıyor.

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