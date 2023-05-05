Avrupa'dan sonra ABD medyası da algı operasyonuna girişti: Washington Post'dan Erdoğan'ı hedef alan analiz

Türkiye'de tarihi cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı günler kala, Avrupa medyası da seçime yönelik algı operasyonu yapmaya devam ediyor. The Economist, Le Point ve L'EXPRESS'in ardından ABD basını Washington Post gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

Türkiye 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidecek.Batı medyası da Türkiye'nin iç politikasına yön vermeye çalışan skandal kapaklarla okurlarının karşısına çıkıyor.The Economist, Le Point ve L'EXPRESS'in ardından Washington Post'da Erdoğan'ı hedef alan bir analiz yayımladı.ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, 'Türkiye'deki seçimlerin üzerinde despotizmin gölgesi büyüyor' başlıklı başyazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidara ilk geldiği dönem çizdiği 'ılımlı lider' imajının büyük oranda yok olduğu savunuldu.Türkiye'nin iç siyaset dinamizmine yönelik eleştirilerin ardı arkası kesilmezken başyazıda kullanılan ifadelerle adeta nefret kusuldu.