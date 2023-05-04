Köyde gezerken buldular: İlk defa böyle bir şey gördük!
Baskil ilçesi Hacı Hüseyinler köyünde gezintiye çıkan köylüler, Attaşı mevkiinde kayaya benzeyen bir cisim fark etti. Nesnenin yanına giden köylüler, incelediklerinde bunun mantar olduğunu tespit etti. İlk defa böyle büyük bir mantar gördüklerini ifade eden köylüler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Köylüler, mantarı kesip eve götürdü.
Baskil ilçesi Hacı Hüseyinler köyünde gezintiye çıkan köylüler, Attaşı mevkiinde kayaya benzeyen bir cisim fark etti.
Nesnenin yanına giden köylüler, incelediklerinde bunun mantar olduğunu tespit etti.
İlk defa böyle büyük bir mantar gördüklerini ifade eden köylüler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Köylüler, mantarı kesip eve götürdü.
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