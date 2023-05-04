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CHP'li Sezgin Tanrıkulu, PKK'nın kurulduğu Fis köyünde terör örgütünden destek istedi

CHP'nin Diyarbakır'dan aday gösterdiği Sezgin Tanrıkulu PKK'nin kurulduğu Fis köyünde mesaj yayınlayarak destek çağrısı yaptı. Tanrıkulu, "15 Mayıs'ta tüm Türkiye'ye bahar gelecek" dedi.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, PKK'nın kurulduğu Fis köyünde terör örgütünden destek istedi
Ekleme: 4.05.2023 - 12:27 Güncelleme: 4.05.2023 - 12:28 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Sezgin Tanrıkulu, PKK'nın kurulduğu Fis köyünde terör örgütünden destek istedi
Türkiye tarihinin en önemli seçimine hazırlanıyor.

Seçimlere 10 gün gibi kısa bir süre kalmışken partiler ve vekil adayları aday gösterildikleri bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

bu isimlerden birisi de CHP'den Diyarbakır 1. sıra adayı olarak gösterilen Sezgin Tanrıkulu.

PKK ve HDP'ye yakınlığıyla bilinen Sezgin Tanrıkulu geçtiğimiz dönemde İstanbul milletvekili olmasına karşılık bu seçimlerde Diyarbakır'dan aday gösterildi.

HDP oyları için Diyarbakır'dan aday gösterildi
Uzun süredir Diyarbakır'dan milletvekili çıkaramayan CHP ise HDP oylarını alabilmek için yeni bir hamle yaptı.

HDP'ye övgüleriyle bilinen Sezgin Tanrıkulu Diyarbakır'dan aday gösterilerek milletvekili kazanma çabası içerisindeler.

PKK ve HDP'ye mesaj gönderdi
Tanrıkulu da buna karşılık HDP ve terör örgütüne yönelik yayınladığı mesajlarla dikkat çekiyor.

PKK'nın kurulduğu köyden video yayınladı
Eli kanlı terör örgütü PKK'nın kurulduğu Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Fis köyüne giden Sezgin Tanrıkulu, burada yayınladığı mesajda PKK'ya HDP'ye mesaj verdi.

"Çocukluğumdan beri hiç ihmal etmediğim Fis köyündeyim"
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tanrıkulu, "Çocukluğumdan beri hiç ihmal etmediğim Fis köyündeyim" notunu düştü.

"15 Mayıs'ta tüm Türkiye'ye bahar gelecek"
Sezgin Tanrıkulu PKK'nın kurulduğu köyden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Çocukluğumdan bu yana Kulp'a giderken ve gelirken hiç ihmal etmediğim bir yerdeyim; Fis'teyim. Bahar gelmiş coğrafyamıza, 15 Mayıs'ta tüm Türkiye'ye bahar gelecek. Hepinize selamlar.
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