İYİ Parti'de Akşener'in koltuğu sallantıda! Yerine isim bakıyorlar

İYİ Partililer, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmenin ardından yanlış aday tartışmaları yaparken, parti içinde de Genel Başkan değişikliğini konuşmaya başladı.İYİ Parti'nin Başkanlık Divanı toplantısında bir önceki seçime göre yaşanan oy kaybı değerlendirildi. Kulislerde dönen bilgiye göre partililer seçimi kaybetmenin bilançosunu Cumhurbaşkanı adayı belirlenirken, Akşener'in gösterdiği sert tepkiden dolayı Akşener'e yüklüyor.Partililer, seçim sonuçlarının ardından Akşener'e istifa çağrısında bulundu. İYİ Parti'nin 24-25 Haziran'da yapacağı 3. Olağan Kurultayı'ndan önce, Akşener'in istifasını isteyen muhalif bir ekip dün İstanbul'da bir toplantı yaparak kurultayda çıkarılacak yeni Genel Başkan adayını tartıştı.Geçtiğimiz gün İYİ Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Parti Kurucular Kurulu Üyesi Ethem Baykal, sosyal medya hesabından "Bahar gelmeden bitti.Yaz muhalefetle geçer. Winter is coming. Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum" paylaşımını yapmıştı. İYİ Parti'den istifa eden Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu da sosyal medya hesabından "Anlaşılıyor ki herkes hâlinden memnun!Seçimle ilgili söylediklerinizden hiçbirisi gerçekleşmediği hâlde, sizin payınıza mahcubiyet ve sorumluluk namına bir şey düşmüyorsa sizin adınıza biz vazifeyi üzerimize alıp sizin adınıza biz üzülüp sizin adınıza biz mahcup olup ve bu sorumsuz siyaset etme tarzından, sizin adınıza tekrar biz istifa edelim!" paylaşımı yaparak Akşener'i istifaya çağırmıştı.