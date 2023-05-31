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Ankara'da öldürülen müzisyen Onur Şener cinayetinde dava 5 Temmuz'a ertelendi

Bir eğlence mekanında çıkan tartışmada müzisyen Onur Şener'in kırık cam bardakla boynundan aldığı yara sonucu ölümüne ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada savcı esasa ilişkin görüşünü açıkladı.

Ekleme: 31.05.2023 - 17:14 Güncelleme: 31.05.2023 - 17:15 / Editör: Ozge Selin
Ankara'da öldürülen müzisyen Onur Şener cinayetinde dava 5 Temmuz'a ertelendi
Ankara'nın Çankaya ilçesinde 2 Ekim'de yaşanan cinayet, Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Sahne aldığı mekanda istenen şarkıyı söylemediği için canice öldürülen Onur Şener'in sevenleri yasa boğulmuştu.

Olaya karışan İlker Karakaş, Ali Gündüz, savunma sanayii alanında elektrik mühendisi Semih Soyalp ile Gözde G. ve Jale E. gözaltına alınmıştı.

Karakaş, Soyalp ve Gündüz tutuklanırken, Gözde Gündüz ile Jale Erberk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcıya, esas hakkındaki görüşü soruldu
3'ü tutuklu 5 sanık, Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya devam etti.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Tanık beyanlarının ardından mahkeme başkanı, cumhuriyet savcısına esas hakkındaki görüşünü açıklaması için söz verdi.

Savcı, sanıkların 2 Ekim 2022'de Çayyolu Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gittiğini, Şener'in programının ardından tekrar sahneye gelerek karaoke şeklinde şarkı söylediği sırada tartışma yaşandığını belirtti.

Tutuksuz sanıkların beraati talep edildi
Bunun üzerine sanıkların bardaklarıyla dışarı çıktığını aktaran savcı, Karataş ile Gündüz'ün ellerindeki bardaklarla Şener'e vurduklarını, kırık cam bardakla boynundan yaralanan Şener'in olay yerinde hayatını kaybettiğini ifade etti.

Savcı, Karataş ile Gündüz'ün 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmalarını, tutuklu sanık Soyalp ile tutuksuz sanıklar Gözde Gündüz ve Jale Erberk'in beraatlerini talep etti.

En ağır cezayı almaları istendi
Mahkeme, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına ve sanıklara esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine hükmederek, davayı 5 Temmuz'a erteledi.

İddianamede, birlikte hareket ettikleri ve acıma hissi duymadan bardak kırığıyla eylemi gerçekleştirdikleri belirtilen sanıkların 'canavarca hisle kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.
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