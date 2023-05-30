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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Gözler Ankara'da olacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yeni Kabine öncesi yarın son kez Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde saat 15.30'da toplanacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Gözler Ankara'da olacak
Ekleme: 30.05.2023 - 21:47 Güncelleme: 30.05.2023 - 22:20 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Gözler Ankara'da olacak
Son dakika haberi: Türkiye, 28 Mayıs seçimlerini geride bıraktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Beştepe'de Kabine'yi son kez toplayacak.

Kabine toplantısı saat 15.30'da başlayacak. Yeni Kabine öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya katılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantının Kabine üyelerine veda niteliğinde gerçekleştirileceği belirtiliyor.

YENİ KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çelik, basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Kabinenin ne zaman açıklanacağı ve yemin törenine kimlerin katılacağına ilişkin soruya Çelik, şu yanıtı verdi:

'Yüksek Seçim Kurulu (YSK) milletvekili seçiminin kesin sonuçlarını açıkladı. Fakat Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarını açıklamadı. YSK'nin açıklamasını beklememiz gerekiyor. YSK o açıklamayı yaptıktan sonra yemin töreni ve kabine takvimi başlayacak. Bahsettiğiniz yemin töreninin yapıldığı akşam muhtemelen hem kabine açıklanmış olacak hem de bu bahsettiğiniz tören yapılacak. Tabii pek çok devlet başkanı gelmek istiyor ama şimdi daha net bir liste de yok, süreç devam ediyor. Tebrikat ile ilgili süreç devam ettiği için biraz da o tebrikat sırasında iradelerini beyan ediyorlar. Ama geniş bir katılımla da o törenin gerçekleşeceğini değerlendiriyoruz.'
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