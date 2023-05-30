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Ayvacık açıklarında 48 göçmen kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 48 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler, Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi.
Çocuk, kadın, yaşlı demeden gözlerini nefret bürüyen Yunan unsurları, yine Avrupa hayaliyle yola çıkan göçmenleri ölüme terk etti.
O göçmenlerin Ayvacık açıklarında lastik botta olduğu bilgisi, Çanakkale Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekiplerini harekete geçirdi.
48 göçmen kurtarıldı
Bölgeye yönlendirilen "TCSG-6" botu ekibi, Türk kara sularına itilen 48 düzensiz göçmeni kurtardı.
Göçmenlerin Yemen, Suriye ve Filistin uyruklu olduğu tespit edildi.
Geri gönderilecekler
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
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