Ayvacık açıklarında 48 göçmen kurtarıldı

Çocuk, kadın, yaşlı demeden gözlerini nefret bürüyen Yunan unsurları, yine Avrupa hayaliyle yola çıkan göçmenleri ölüme terk etti.O göçmenlerin Ayvacık açıklarında lastik botta olduğu bilgisi, Çanakkale Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekiplerini harekete geçirdi.Bölgeye yönlendirilen "TCSG-6" botu ekibi, Türk kara sularına itilen 48 düzensiz göçmeni kurtardı.Göçmenlerin Yemen, Suriye ve Filistin uyruklu olduğu tespit edildi.İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.