Yolcu otobüsü kamyona çarptı: 34 yaralı

Muğla'nın Yatağan ilçesi Bozarmut Mahallesi karayolunda belediyeye ait otobüs, lojistik firmasına ait kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Meydana gelen kazada ilk incelemelere göre 34 yaralı olduğu belirlendi. Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.