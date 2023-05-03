Kılıçdaroğlu PKK bağlantısı olanlara 'kardeşim' diyerek söz verdi: Görevlerinize iade edeceğim

Seçim gezileri kapsamında Doğu Anadolu Bölgesi'ne giden CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da HDP'nin flamaları altında konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada PKK iltisakları nedeniyle belediyeden çıkarılanlara söz verdi. Terör bağlantısı olanlara “kardeşim” diyen Kılıçdaroğlu, “Onların tamamını görevlerine iade edeceğim” ifadelerini kullandı.

Adaylığını açıklamasının ardından HDP'den ve terör örgütü PKK elebaşlarından peş peşe destek mesajları alan CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan kentlere gitti.Seçim gezileri kapsamında Van'da miting düzenleyen Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin flamaları altında konuşma yaptı.Kılıçdaroğlu, terör örgütlerine finansman sağladığı ve terör iltisaklı oldukları için görevden alınan belediye başkanlarına arka çıkarak, "Kayyumları kaldıracağız" dedi.Terör bağlantısı olanlara “kardeşim” diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:"Gelirken söz verdim. Belediyeden atılan 306 işçi kardeşim var. Onların tamamını görevlerine iade edeceğim, tamamını."