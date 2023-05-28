Devlet Bahçeli'den 28 Mayıs seçimine ilişkin ilk açıklama: Türk millleti tarih yazdı

28 Mayıs seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeninden Cumhurbaşkanı seçildi. MHP lideri Bahçeli tarihi seçimin ardından önemli açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı ikinci tur oylaması yapılmış Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 13. Cumhurbaşkanımız olarak seçilmiştir. İki turlu bir seçimin ilk örneği yaşanmıştır. İstikrar ve güvenliğimiz sandıkta müdafa edilmiştir. İftira ve inkar siyasetine prim verilmedi. Türk milleti tarih yazmıştır. Sonuca herkes saygı göstermelidir.Türkiye'nin demokrasi standartlarında yüksek seviyeye ulaşması ve dünya çapında mukayese üstünlük kazandığı çarpıcı bir gerçek olarak belirginlik kazanmıştır. Aziz milletimiz demokrasi fethiyle egemenlik haklarını ve tarihi mirasını güçlü şekilde kucaklamış, kardeşlik hukukuyla varoluş namusunu koruyarak Türk ve Türkiye yüzyılı vizyonuyla buluşturma iradesi göstermiştir.Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yıl dönümü başlamıştır. 13. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yürekten kutluyorum. Bugün kucaklaşma, muhabbet kazanmıştır. 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ülkemize, milletimize, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Rabbim mahçup etmesin.