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Bir Kılıçdaroğlu klasiği: Girdiği onuncu seçimi de kaybetti

Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için bugün sandık başına giderek seçimini yaptı. Resmi olmayan sonuçlara göre; Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha cumhurbaşkanı oldu. Erdoğan'ın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı olarak girdiği onuncu seçimden de yenilgiyle ayrıldı. Siyasi otoriteler, CHP liderinin bu bozgunla birlikte siyasi kariyerini de noktalayabileceğini öngörüyor. Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesinde Kılıçdaroğlu'nun son seçimi olacağına vurgu yaparak "Bay bay Kemal" ifadelerini kullanmıştı.

Bir Kılıçdaroğlu klasiği: Girdiği onuncu seçimi de kaybetti
Ekleme: 28.05.2023 - 20:29 Güncelleme: 28.05.2023 - 20:53 / Editör: Ozge Selin
Bir Kılıçdaroğlu klasiği: Girdiği onuncu seçimi de kaybetti
Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanını ve milletvekili seçimleri için oy kullandı. Cumhur İttifakı, Meclis çoğunluğunu elde ederken Recep Tayyip Erdoğan, en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2 milyon 600 bin oy fark atmasına rağmen yüzde 50+1 oy şartını yerine getiremediği için seçimler ikinci tura kalmıştı.

Vatandaşlar bugün bir kez daha sandık başına gitti. Resmi olmayan ve sandıkların yüzde 97,5'inin açıldığı sonuçlara göre; Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 2 milyon 250binden fazla oy farkı atarak yeniden cumhurbaşkanı oldu.

Bir Kılıçdaroğlu klasiği: Girdiği onuncu seçimi de kaybetti

Bir Kılıçdaroğlu klasiği: Girdiği onuncu seçimden de boynu bükük ayrıldı

Kılıçdaroğlu, siyasi kariyeri boyunca girdiği onuncu seçimden de yenilgiyle ayrılmış oldu.

Bu seçimler ise sırasıyla şu şekilde;

Genel başkan olmadan önce;

-29 Mart 2009 yerel seçimler

Genel başkanlığı sonrası;

-12 Eylül 2010 Anayasa Referandumu

-12 Haziran 2011 Genel Seçimler

-30 Mart 2014 Yerel Seçimler

-10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri

-7 Haziran 2015 Genel Seçimler

-1 Kasım 2015 Erken Genel Seçim

-16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu

-24 Haziran 2018 Genel Seçim

-31 Mart 2019 Yerel Seçim

-14 ve 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri (her ikisinde de kaybetti)

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir öngörüsünde daha haklı çıktı: Bay bay Kemal

Siyasi otoriteler, CHP liderinin bu bozgunla birlikte siyasi kariyerini de noktalayacağını öngörüyor. Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesinde Kılıçdaroğlu'nun son seçimi olacağına vurgu yaparak kendisi için 'Bay bay Kemal' ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, 'Önce Bay Kemal'di sonra Bay bay Kemal oldu, seçimden sonra Vay vay Kemal olarak siyasi hayatına veda edecek.' demişti.
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