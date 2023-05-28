  • USD: 19,95 - 19,99
  • EURO: 21,43 - 21,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu
%52,14

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%52,14

26.813.507 Oy
%47,86

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%47,86

24.614.448 Oy
Seçmen Sayısı Kullanılan Oy Geçerli Oy Geçerli Oy Oranı % Oy Kullanma Oranı % Sandık Sayısı Açılan Sandık Sandık Açılma
Oranı %
60.697.844 51.981.488 51.427.955 % 98,94 % 85,64 191.884 188.029
% 97,99

28 Mayıs seçim sonuçları belli oluyor! Başkan Erdoğan o illerde fark attı: İşte rekor kıran şehirler

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için milyonlar sandık başına gitti. Türkiye'yi 5 yıl boyunca yönetecek olan Cumhurbaşkanının belirleneceği tarihi seçim için vatandaşlar tercihini yaptı. Alınan seçim sonuçlarına göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan çoğu ilde rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na tarihi fark attı. İşte Başkan Erdoğan'ın rekor kırdığı şehirler...

28 Mayıs seçim sonuçları belli oluyor! Başkan Erdoğan o illerde fark attı: İşte rekor kıran şehirler
Ekleme: 28.05.2023 - 19:36 Güncelleme: 28.05.2023 - 19:47 / Editör: Ozge Selin
28 Mayıs seçim sonuçları belli oluyor! Başkan Erdoğan o illerde fark attı: İşte rekor kıran şehirler
Türkiye, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanını seçmek için yeniden sanık başına gitti. 28 Mayıs Cumhurbaşkanı 2. tur seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a rekor oy oranı çıkan iller arasında Bayburt birinci olurken, onu Gümüşhane, Rize, Yozgat ve Çankırı takip etti.

Bayburt yüzde 82.54 ile oy oranıyla Başkan Erdoğan'a en büyük desteği verdi.

Açılan sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip ERDOĞAN: Yüzde 82,54

Kemal KILIÇDAROĞLU: Yüzde 17,46

GÜMÜŞHANE

Açılan sandık: Yüzde 98,94

Recep Tayyip ERDOĞAN: Yüzde 78,68

Kemal KILIÇDAROĞLU: Yüzde 21,29

28 Mayıs seçim sonuçları belli oluyor! Başkan Erdoğan o illerde fark attı: İşte rekor kıran şehirler

ÇANKIRI

Açılan sandık: Yüzde 99,86

Recep Tayyip ERDOĞAN: Yüzde 76,76

Kemal KILIÇDAROĞLU: Yüzde 23,24

RİZE

Açılan sandık: Yüzde 99,9

Recep Tayyip ERDOĞAN: Yüzde 75,81

Kemal KILIÇDAROĞLU: Yüzde 24,19

YOZGAT

Açılan sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip ERDOĞAN: Yüzde 76,37

Kemal KILIÇDAROĞLU: Yüzde 23,63

Aksaray yüzde 75.93,

KAHRAMANMARAŞ

Açılan sandık: Yüzde 97,51

Recep Tayyip ERDOĞAN: Yüzde 75,53

Kemal KILIÇDAROĞLU: Yüzde 24,47

28 Mayıs seçim sonuçları belli oluyor! Başkan Erdoğan o illerde fark attı: İşte rekor kıran şehirler

SİVAS

Açılan sandık: Yüzde 98,46

Recep Tayyip ERDOĞAN: Yüzde 73,27

Kemal KILIÇDAROĞLU: Yüzde 26,73

MALATYA

Açılan sandık: Yüzde 99,53

Recep Tayyip ERDOĞAN: Yüzde 72,03

Kemal KILIÇDAROĞLU: Yüzde 27,97

ERZURUM

Açılan sandık: Yüzde 99,87

Recep Tayyip ERDOĞAN: Yüzde 73,55

Kemal KILIÇDAROĞLU: Yüzde 26,45

KONYA

Açılan sandık: Yüzde 99,74

Recep Tayyip ERDOĞAN: Yüzde 73,02

Kemal KILIÇDAROĞLU: Yüzde 26,98

DÜZCE

Açılan sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip ERDOĞAN: Yüzde 71,95

Kemal KILIÇDAROĞLU: Yüzde 28,05

ELAZIĞ

Açılan sandık: Yüzde 99,94

Recep Tayyip ERDOĞAN: Yüzde 70,03

Kemal KILIÇDAROĞLU: Yüzde 29,7

KÜTAHYA

Açılan sandık: Yüzde 99,88

Recep Tayyip ERDOĞAN: Yüzde 70,63

Kemal KILIÇDAROĞLU: Yüzde 29,37

KİLİS

Açılan sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip ERDOĞAN: Yüzde 70,12

Kemal KILIÇDAROĞLU: Yüzde 29,88

BİNGÖL

Açılan sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip ERDOĞAN: Yüzde 68,17

Kemal KILIÇDAROĞLU: Yüzde 31,83
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan zaferini kutluyor...
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları neredeyse kesinleşti! Sandıkların yüzde 100'üne yakını açıldı! İşte oy oranları
CHP'lileri kızdıran tweet: İYİ Partili isimden Erdoğan'a tebrik
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu seçim sonuçlarına sessiz kaldı
Kaybedenler Kulübü: 7'li koalisyon büyük hezimet yaşadı
Nevşin Mengü seçimin sonucunu açıkladı: Adam kazandı
28 Mayıs seçim sonuçları belli oluyor! Başkan Erdoğan o illerde fark attı: İşte rekor kıran şehirler
Sandıkların yüzde 92'si açıldı! İşte seçim sonuçları
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan akla ziyan açıklama: Her iki kişiden birinin oyunu aldık suyu bulandırmayın
Deprem bölgesi yine rekor kırdı! Küfürbazlara en güzel yanıt: İşte 28 Mayıs seçim sonuçları
Fatih Altaylı'nın seçim hazımsızlığı: Suriyeliler karar verdi
Halk TV seçim sonuçlarında algı yapmaya çalıştı...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten seçim sonuçları ile ilgili flaş açıklama
CHP'de sistem çöktü, veri akışı durdu
Türkiye seçimleri dünyanın gündeminde! Seçim sonuçlarını böyle gördüler: Benzeri görülmemiş…
HÜDA-PAR seçmeninden Kılıçdaroğlu’na mesaj var: Demirtaş’ı çıkarmana izin vermeyeceğiz Bay Bay Kemal
Millet İttifakı'nın fanatikleri depremzedelere duydukları kini sandığa taşıdılar!
CHP’nin sözde 'adalet'çisi provokatör Şenay Günaydın İstanbul'da sandık görevlisi çıktı
CHP yandaşı Fatih Portakal ile HDP'li sandık kurulu üyesi hakkında suç duyurusu! Sandık başında propaganda...
Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşmasını Külliye'de yapacak
Türkiye ikinci tura gidiyor! İşte madde madde seçim detayları... Bunları bilmeden sandığa gitmeyin!

Türkiye ikinci tura gidiyor! İşte madde madde seçim detayları... Bunları bilmeden sandığa gitmeyin!

28 Mayıs 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

28 Mayıs 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Sarıyer'de oy kullanmaya giderken kuzusuna kazak giydirdi

Sarıyer'de oy kullanmaya giderken kuzusuna kazak giydirdi

Boğazköy Barajı'nda tedirgin eden görüntü! Siyaha büründü

Boğazköy Barajı'nda tedirgin eden görüntü! Siyaha büründü

Elon Musk’ın şirketi FDA onayı aldı... İnsan beynine çip takacaklar!

Elon Musk’ın şirketi FDA onayı aldı... İnsan beynine çip takacaklar!

Google Chrome, eski sürümlerden 'çeviri' özelliğini kaldırıyor

Google Chrome, eski sürümlerden 'çeviri' özelliğini kaldırıyor