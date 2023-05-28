%52,14
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%52,1426.813.507 Oy
%47,86
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%47,8624.614.448 Oy
|Seçmen Sayısı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Geçerli Oy Oranı %
|Oy Kullanma Oranı %
|Sandık Sayısı
|Açılan Sandık
|Sandık Açılma
Oranı %
|60.697.844
|51.981.488
|51.427.955
|% 98,94
|% 85,64
|191.884
|188.029
|
% 97,99
28 Mayıs seçim sonuçları belli oluyor! Başkan Erdoğan o illerde fark attı: İşte rekor kıran şehirler
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için milyonlar sandık başına gitti. Türkiye'yi 5 yıl boyunca yönetecek olan Cumhurbaşkanının belirleneceği tarihi seçim için vatandaşlar tercihini yaptı. Alınan seçim sonuçlarına göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan çoğu ilde rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na tarihi fark attı. İşte Başkan Erdoğan'ın rekor kırdığı şehirler...
Türkiye, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanını seçmek için yeniden sanık başına gitti. 28 Mayıs Cumhurbaşkanı 2. tur seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a rekor oy oranı çıkan iller arasında Bayburt birinci olurken, onu Gümüşhane, Rize, Yozgat ve Çankırı takip etti.
Bayburt yüzde 82.54 ile oy oranıyla Başkan Erdoğan'a en büyük desteği verdi.
Açılan sandık: Yüzde 100
Recep Tayyip ERDOĞAN: Yüzde 82,54
Kemal KILIÇDAROĞLU: Yüzde 17,46
GÜMÜŞHANE
Açılan sandık: Yüzde 98,94
Recep Tayyip ERDOĞAN: Yüzde 78,68
Kemal KILIÇDAROĞLU: Yüzde 21,29
ÇANKIRI
Açılan sandık: Yüzde 99,86
Recep Tayyip ERDOĞAN: Yüzde 76,76
Kemal KILIÇDAROĞLU: Yüzde 23,24
RİZE
Açılan sandık: Yüzde 99,9
Recep Tayyip ERDOĞAN: Yüzde 75,81
Kemal KILIÇDAROĞLU: Yüzde 24,19
YOZGAT
Açılan sandık: Yüzde 100
Recep Tayyip ERDOĞAN: Yüzde 76,37
Kemal KILIÇDAROĞLU: Yüzde 23,63
Aksaray yüzde 75.93,
KAHRAMANMARAŞ
Açılan sandık: Yüzde 97,51
Recep Tayyip ERDOĞAN: Yüzde 75,53
Kemal KILIÇDAROĞLU: Yüzde 24,47
SİVAS
Açılan sandık: Yüzde 98,46
Recep Tayyip ERDOĞAN: Yüzde 73,27
Kemal KILIÇDAROĞLU: Yüzde 26,73
MALATYA
Açılan sandık: Yüzde 99,53
Recep Tayyip ERDOĞAN: Yüzde 72,03
Kemal KILIÇDAROĞLU: Yüzde 27,97
ERZURUM
Açılan sandık: Yüzde 99,87
Recep Tayyip ERDOĞAN: Yüzde 73,55
Kemal KILIÇDAROĞLU: Yüzde 26,45
KONYA
Açılan sandık: Yüzde 99,74
Recep Tayyip ERDOĞAN: Yüzde 73,02
Kemal KILIÇDAROĞLU: Yüzde 26,98
DÜZCE
Açılan sandık: Yüzde 100
Recep Tayyip ERDOĞAN: Yüzde 71,95
Kemal KILIÇDAROĞLU: Yüzde 28,05
ELAZIĞ
Açılan sandık: Yüzde 99,94
Recep Tayyip ERDOĞAN: Yüzde 70,03
Kemal KILIÇDAROĞLU: Yüzde 29,7
KÜTAHYA
Açılan sandık: Yüzde 99,88
Recep Tayyip ERDOĞAN: Yüzde 70,63
Kemal KILIÇDAROĞLU: Yüzde 29,37
KİLİS
Açılan sandık: Yüzde 100
Recep Tayyip ERDOĞAN: Yüzde 70,12
Kemal KILIÇDAROĞLU: Yüzde 29,88
BİNGÖL
Açılan sandık: Yüzde 100
Recep Tayyip ERDOĞAN: Yüzde 68,17
Kemal KILIÇDAROĞLU: Yüzde 31,83
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