28 Mayıs seçim sonuçları belli oluyor! Başkan Erdoğan o illerde fark attı: İşte rekor kıran şehirler

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için milyonlar sandık başına gitti. Türkiye'yi 5 yıl boyunca yönetecek olan Cumhurbaşkanının belirleneceği tarihi seçim için vatandaşlar tercihini yaptı. Alınan seçim sonuçlarına göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan çoğu ilde rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na tarihi fark attı. İşte Başkan Erdoğan'ın rekor kırdığı şehirler...