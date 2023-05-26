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Zonguldak'ta 2 yaşındaki bebeğe istismar: Ekip otosundan atlayan zanlılardan biri öldü

2 yaşındaki Nisa Nur'un cinsel istismar sonucu ölümü soruşturmasında gözaltına alınan 2 zanlı, emniyete götürülürken ekip otosundan atladı. Zanlılardan biri öldü, diğeri ise ağır yaralandı.

Ekleme: 26.05.2023 - 13:01 Güncelleme: 26.05.2023 - 13:04 / Editör: Ozge Selin
Zonguldak'ta 2 yaşındaki bebeğe istismar: Ekip otosundan atlayan zanlılardan biri öldüTürkiye, Zonguldak'ta yaşanan iğrenç cinsel istismar olayını konuşuyor…

İddiaya göre 25 yaşındaki Furkan Sevinç, 18 Mayıs günü Meryem Ö.'nün Çaycuma ilçesi İstasyon Mahallesi'ndeki evine gitti ve geceyi orada geçirdi.

Ertesi gün Meryem Ö., 8 yaşındaki kızını alıp markete gitti.

2 yaşındaki bebeğe tecavüz etti
Bu sırada evde olan 2 yaşındaki Nisa Nur bebek, Furkan Sevinç'in cinsel istismarına maruz kaldı.

Bebek bayıldı, Furkan Sevinç ise bebeği ayıltamadı. Nisa Nur, kendine gelmeyince Sevinç, yürüyerek hastaneye götürdü.

Furkan Sevinç, burada kendisini bebeğin dayısı olarak tanıtıp, nöbet geçirdiğini öne sürdü.

Nisa Nur can verdi, istismarcı tutuklandı
Doktor muayenesinin ardından bebeğin cinsel istismara maruz kaldığı anlaşılınca, Sevinç yakalandı.

Gözaltına alınan Furkan Sevinç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Nisa Nur'un küçük bedeni, cinsel istismarı kaldıramadı ve hastanede can verdi.

Zonguldak'ta 2 yaşındaki bebeğe istismar: Ekip otosundan atlayan zanlılardan biri öldüNisa Nur'a cinsel istismarda bulunan cani
Tutuklananların sayısı 5 oldu
Soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan anne Meryem Ö. ile olaya karıştığı düşünülen M.G., Ö.C. ve C.S. adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli tutuklandı.

Furkan Sevinç'le birlikte tutuklananların sayısı ise 5'e çıktı.

Zonguldak'ta 2 yaşındaki bebeğe istismar: Ekip otosundan atlayan zanlılardan biri öldü

2 şüpheli Zonguldak'a getirilirken ekip otosundan atladı
Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 2 şüpheli daha kaçtıkları İstanbul'da gözaltına alındı.

O şüpheliler İstanbul'dan Zonguldak'a getirilirken, korkunç bir olay daha yaşandı.

Şüpheliler M.S. ve A.G., polis ekipleri tarafından Zonguldak'a götürüldükleri sırada TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde ekip otosundan atladı.

Biri öldü, diğeri ağır yaralandı
Şüphelilerden M.S. kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde öldü, A.G.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, ekip otosundaki 2 polis ve 1 bekçi, adli işlemlerinin ardından tutuklandı.
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