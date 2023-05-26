Sinan Oğan'ın Ali Babacan’a göndermesi sosyal medyanın gündemine oturdu!

ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan daha önce kendisine “Bir seçimlik adayların hep adını unutuyoruz ya!” diyerek dalga geçen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a canlı yayında “Neydi eski AK Parti’de bakanlık da yapmıştı? Vallahi çeyrek katkısı olmadan bir sürü milletvekili alan genel başkan neydi?” diyerek gönderme yaptı. Bu anlar sosyal medyada çokça paylaşıldı ve Oğan’ın Babacan’dan intikamını aldığı yorumları yapıldı. Öte yandan Sinan Oğan, bu konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 28 Mayıs cumhurbaşkanı 2. tur seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklaması sonrasında Millet İttifakı'nın destekçileri tarafından sosyal medyada adeta linç edildi; hakaretlere ve küfürlere de maruz bırakıldı. Sinan Oğan, TRT Haber'in programına dün gece konuk olarak hem sosyal medya lincine hem de gündeme dair açıklamalarda bulundu.Açıklamaları ilgiyle takip edilen Sinan Oğan'ın canlı yayın esnasındaki bir an ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Yayında Sinan Oğan'ın Ali Babacan'ın adını unutmasının aslında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a bir gönderme için yapıldığı iddia edildi. Çünkü Ali Babacan daha önce konuk olduğu bir televizyon yayında 'Bak görüyor musunuz, bir seçimlik adayların hep adını unutuyoruz ya!' ifadelerini kullanmıştı. Sosyal medyadan birçok kişi Babacan'ın bu anlarını gösteren videoyu paylaşıp Sinan Oğan'ın dünkü canlı yayında Ali Babacan'dan intikamını aldığı yönünde yorumlar yaptı.*Sinan Oğan, daha önce kendisine 'Bir seçimlik aday' diyerek dalga geçen Ali Babacan'a canlı yayında göndermede şöyle bulundu:- Sinan Oğan: Neydi eski AK Parti'de bakanlık da yapmıştı?- Sunucu: Hangisi efendim, DEVA Partisi?- Sinan Oğan: Vallahi çeyrek katkısı olmadan bir sürü milletvekili alan genel başkan neydi?- Sunucu: Birden fazla var.- Sinan Oğan: Ali Bey.- Sunucu: Ali Babacan.- Sinan Oğan: HaSinan Oğan, Babacan'ın ifadelerin yer aldığı video ile kendisinin sözlerinin yer aldığı videoyu yan yana sosyal medyadan paylaşarak şu ifadeleri kullandı: 'Siyaseti etik değerler üzerinde yapmayı tercih ederim. Ancak hakedene de hakettiği dilden konuşmaktan da geri durmam! #Çeyrekali