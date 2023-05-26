Hamza Dağ: Türkiye Yüzyılı'na beraber girelim

Türkiye’nin 28 Mayıs günü 5 sene ülkeyi yönetecek Cumhurbaşkanını seçecek...Tarihi seçimin ikinci tura kalmasıyla Cumhurbaşkanlı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.Bir seçimden daha galip çıkarak en yakın rakibine açık ara fark eden Cumhurbaşkanı, deprem bölgesinden de tam destek aldı.Bu sonuçların ardından muhalefette dengeler bozuldu.Seçimlerin kritik olduğunu dile getiren Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoluna emin adımlarla devam ediyor.Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla AK Parti teşkilatı ise çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor.Kritik seçimler öncesi siyasetçiler programlarını sürdürürken bir yandan da partilerin şarkıları gelmeye devam ediyor.Öyle ki AK Parti, birbirinden farklı seçim şarkılarıyla milyonlara dokunmayı başarıyor.Bir diğer yandan Türkiye'yi anlatan yeni bir videoyu paylaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türkiye Yüzyılı çağrısı yaptı.Paylaşılan anlamlı klipte Türkiye'nin birlik vurgusu yapılarak sandıkta sıra milletin olduğu vurgusu yapıldı.Öte yandan klipte şu sözlere yer verildi:Sen de bu defaDört bir yandan gelmişiz bizZorlu yoldan geçmişiz bizBenzemeyiz başkasınaAyrı gayrı bilmeyiz bizLazız, Kürdüz, Çerkesiz bizBöyle büyüdük Türkiye’yiz bizKuzey Güney Doğu Batı,Mekan aşmış milletiz bizŞarkılarda türkülerdeAyrı telden vurmuşuz bizAma ortak bir damar varBasmayın ki görmeyin sizHaydi bir daha sen de bu defaHep beraber söyleyeliTürkiye Yüzyılı'na daBir ve beraber girelim