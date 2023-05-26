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Beyaz Gazete
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Hamza Dağ: Türkiye Yüzyılı'na beraber girelim

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabında paylaştığı klipte Türkiye'nin birliğini vurgulayarak sandığı işaret etti. Paylaşımda "Sen de bu defa denildi.

Ekleme: 26.05.2023 - 12:09 Güncelleme: 26.05.2023 - 12:10 / Editör: Ozge Selin
Hamza Dağ: Türkiye Yüzyılı'na beraber girelim
Türkiye’nin 28 Mayıs günü 5 sene ülkeyi yönetecek Cumhurbaşkanını seçecek...

Tarihi seçimin ikinci tura kalmasıyla Cumhurbaşkanlı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.

Bir seçimden daha galip çıkarak en yakın rakibine açık ara fark eden Cumhurbaşkanı, deprem bölgesinden de tam destek aldı.

Bu sonuçların ardından muhalefette dengeler bozuldu.

AK Parti'de çalışmalar sürüyor
Seçimlerin kritik olduğunu dile getiren Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla AK Parti teşkilatı ise çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor.

AK Parti'den yeni video
Kritik seçimler öncesi siyasetçiler programlarını sürdürürken bir yandan da partilerin şarkıları gelmeye devam ediyor.

Öyle ki AK Parti, birbirinden farklı seçim şarkılarıyla milyonlara dokunmayı başarıyor.

Bir diğer yandan Türkiye'yi anlatan yeni bir videoyu paylaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türkiye Yüzyılı çağrısı yaptı.

Sandık vurgusu
Paylaşılan anlamlı klipte Türkiye'nin birlik vurgusu yapılarak sandıkta sıra milletin olduğu vurgusu yapıldı.

Öte yandan klipte şu sözlere yer verildi:

Sen de bu defa

Dört bir yandan gelmişiz biz

Zorlu yoldan geçmişiz biz

Benzemeyiz başkasına

Ayrı gayrı bilmeyiz biz

Lazız, Kürdüz, Çerkesiz biz

Böyle büyüdük Türkiye’yiz biz

Kuzey Güney Doğu Batı,

Mekan aşmış milletiz biz

Şarkılarda türkülerde

Ayrı telden vurmuşuz biz

Ama ortak bir damar var

Basmayın ki görmeyin siz

Haydi bir daha sen de bu defa

Hep beraber söyleyeli

Türkiye Yüzyılı'na da

Bir ve beraber girelim
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