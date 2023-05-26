France 24: Erdoğan'ın ajandası var, Kılıçdaroğlu'nun sonraki gün için bile planı yok

Türkiye ikinci tur seçimlerine giderken, dünya basınının ilgisi de devam ediyor. Fransa merkezli France 24, "Erdoğan'ın bir ajandası var, 2050, 2071 için bir planı var. Muhalif siyasetçilerin ise seçimden sonraki gün için bile bir planı yok." diye yazdı.

Türkiye, tarihinde ilk defa ikinci tur seçimleri için sandık başına gidecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek olan yarış için, yurt dışında oy kullanımları sona erdi. Türkiye'de yaşayanlar ise 28 Mayıs Pazar günü, 5 yıl boyunca kendilerini yönetecek lideri seçecek.Bu seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eli daha avantajlı.Mecliste üstünlüğü sağlayan Cumhur İttifakı seçimlere daha güçlü girerken, Kılıçdaroğlu ise ittifaklarını genişletmek için ödün verip duruyor. Son olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile anlaşan Kılıçdaroğlu, çeşitli bakanlıklar için söz verdi.Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişen tavrı, dünya basınında da geniş yer buluyor.Fransız merkezli France 24, Erdoğan'ın bir ajandası olduğunu yazarken Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise değişen tavrına vurgu yapıldı.Fransa merkezli France 24, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur seçimlerinde mültecilere yönelik tavrıyla alakalı yorum yaptı.Gazete, "Sözde sosyal demokrat Kemal Kılıçdaroğlu'nun, aşırı milliyetçi siyasetçilerle ittifaklar kurmak zorunda kalması, mülteci karşıtı söylemleri gündeme getirmesine yol açtı." dedi.Gazetenin devam eden yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun dönem planları olduğuna vurgu yapıldı. Bu noktada ise Kılıçdaroğlu şu sözlerle eleştirildi;"Erdoğan'ın bir ajandası var, 2050, 2071 için bir planı var. Muhalif siyasetçilerin ise seçimden sonraki gün için bile bir planı yok."