Elon Musk’ın şirketi FDA onayı aldı... İnsan beynine çip takacaklar!

Elon Musk'ın beyin implantı şirketi Neuralink Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA), daha önce onay almak için verdiği mücadelenin ardından kritik bir kilometre taşı olan ilk insan içi klinik denemesine yeşil ışık yaktığını söyledi.Neuralink attığı bir tweet'te FDA onayının 'bir gün teknolojimizin birçok insana yardımcı olmasını sağlayacak önemli bir ilk adımı temsil ettiğini' söyledi. Çalışmanın amaçları hakkında ayrıntılı bilgi vermeyen şirket, sadece henüz işe alım yapılmadığını ve yakında daha fazla ayrıntıya ulaşılabileceğini belirtti..Rauters'ın haberine göre Musk, beyin implantlarının obezite, otizm, depresyon ve şizofreni gibi bir dizi hastalığı tedavi edebileceğini ve web'de gezinme ve telepatiyi mümkün kılabileceğini öngörüyor. Geçen yılın sonlarında cihazların güvenliğinden o kadar emin olduğunu ve bunları çocuklarına yerleştirmeye hazır olduğunu söylediğinde manşetlere çıkmıştı.Musk, 2019'dan bu yana en az dört kez Neuralink'in insan denemelerine başlayacağını öngördü. Ancak yedi mevcut ve eski çalışanın Mart ayında verdiği bilgiye göre, şirket FDA onayını ancak 2022'nin başlarında istedi ancak kurum başvuruyu reddetti.Çalışanlara göre FDA, Neuralink'e insan deneylerini onaylamadan önce ele alınması gereken birkaç endişeye işaret etmişti. Başlıca sorunlar arasında cihazın lityum pili, implantın kablolarının beyin içinde yer değiştirme olasılığı ve beyin dokusuna zarar vermeden cihazı güvenli bir şekilde çıkarmanın zorluğu yer alıyordu.Mayıs ayında ABD'li kanun yapıcılar düzenleyicileri, Neuralink'teki hayvan deneylerini denetleyen bir panelin yapısının hatalı ve aceleye getirilmiş deneylere katkıda bulunup bulunmadığını araştırmaya çağırdı.Ulaştırma Bakanlığı, Neuralink'in maymun beyinlerinden çıkarılan çiplerdeki tehlikeli patojenleri uygun muhafaza önlemleri olmaksızın yasadışı olarak taşıyıp taşımadığını ayrıca araştırıyor.Neuralink aynı zamanda ABD Tarım Bakanlığı (USDA) Genel Müfettişlik Ofisi tarafından olası hayvan refahı ihlalleri nedeniyle soruşturma altında. Bu soruşturma aynı zamanda USDA'nın Neuralink üzerindeki gözetimini de incelemektedir.İnsan beyni ve bilgisayarı bir araya getirmek isteyen Elon Musk, Neuralink şirketi çatısı altında insan beynine çip yerleştirerek insana birçok fayda sağlayacağını söylemişti.Musk, 'İlk başta, özellikle de insanlar söz konusu olduğunda, ilerleme belki de acı verici derecede yavaş görünecek, ancak bunu paralel olarak ölçeklendirmek için her şeyi yapıyoruz. Yani ilerleme teoride hızlı olmalı.' açıklamasında bulunmuştu.Elon Musk'ın Neuralink girişimi ile gelecekte insanların düşünce yoluyla iletişime geçebileceği ve belki de dillere bile gerek kalmayacağı iddia ediliyor.