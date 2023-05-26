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Başkan Erdoğan: 28 Mayıs’ı bir şölene çevirmek istiyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan paylaşımında, "27 Mayıs, demokrasimizin en sancılı yol ayrımlarından biridir. 29 Mayıs, İstanbul’un fethiyle tarihimizin en önemli zaferlerindendir.Millet olarak bu iki günün tam ortasına denk gelen 28 Mayıs’ı acılarımızdan ders aldığımız, zaferlerimizle gurur duyduğumuz bir şölene çevirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan: 28 Mayıs’ı bir şölene çevirmek istiyoruz
Ekleme: 26.05.2023 - 09:36 Güncelleme: 26.05.2023 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan: 28 Mayıs’ı bir şölene çevirmek istiyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan paylaşımında, '27 Mayıs, demokrasimizin en sancılı yol ayrımlarından biridir. 29 Mayıs, İstanbul'un fethiyle tarihimizin en önemli zaferlerindendir.Millet olarak bu iki günün tam ortasına denk gelen 28 Mayıs'ı acılarımızdan ders aldığımız, zaferlerimizle gurur duyduğumuz bir şölene çevirmek istiyoruz.' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı:

27 Mayıs, demokrasimizin en sancılı yol ayrımlarından biridir. 29 Mayıs, İstanbul'un fethiyle tarihimizin en önemli zaferlerindendir.

Millet olarak bu iki günün tam ortasına denk gelen 28 Mayıs'ı acılarımızdan ders aldığımız, zaferlerimizle gurur duyduğumuz bir şölene çevirmek istiyoruz.

Bugüne kadar 85 milyon vatandaşımızın hayatına katkıda bulunan hizmetlerimizle, 81 vilayetimizin her karışına dokunan eserlerimizle sözümüzün eri olduğumuzu ispatladık.

YENİ DÖNEMİN KAPILARINI BİRLİKTE AÇALIM
28 Mayıs'ta hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nın etrafında kenetleneceğimize, büyük ve güçlü Türkiye yolculuğuna devam edeceğimize inanıyoruz.

Buradan 'önce ülkem ve milletim' diyen tüm vatandaşlarıma çağrıda bulunuyorum.

Gelin, Türkiye'nin önünde yeni bir dönemin kapılarını birlikte açalım.

Gelin, ülkemizin asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini 21 yılda nasıl beraberce telafi etmişsek Türkiye Yüzyılı'nı da omuzlarımızda birlikte yükseltelim.

Gelin, birliğimize, beraberliğimize, ebedî ve ezelî kardeşliğimize 85 milyon olarak sahip çıkalım.

Kökenine, inancına, mezhebine, meşrebine, siyasi tercihine bakmaksızın her bir insanımızın bu kutlu yürüyüşte yerini almasını arzu ediyoruz.

28 Mayıs gecesini taze bir başlangıca dönüştürmek için bizimle olmanızı bekliyoruz.

Gönlümüz de kollarımız da milletimizin tüm fertlerine sonuna kadar açıktır…
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