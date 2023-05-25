  • USD: 19,86 - 19,90
  • EURO: 21,40 - 21,44
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul Başakşehir’de vahşet: 20 kedi ölü bulundu

İstanbul Başakşehir’de bir sitede 20 kedi ölü bulundu. Yaşananlar karşısında şok olan site sakinleri, kedileri bir site sakininin öldürdüğünü iddia etti.

Ekleme: 25.05.2023 - 10:13 Güncelleme: 25.05.2023 - 10:18 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Başakşehir’de vahşet: 20 kedi ölü bulundu
Başakşehir'deki Bayındırık Konutları'nda sitenin bahçesinde 20 kedi parçalanarak telef edilmiş şekilde bulundu. Yaşananlara site sakinleri tepki gösterdi.

“Bunu yapan tam bir psikopat, korkuyoruz”

Site sakinlerinden Elif Şener, “Ben olaya komşu olarak şahit oldum. Sitede sürekli beslenmesini yaptığımız 15-20 kadar kedinin bir komşumuz tarafından öldürüldüğünü gördük. İlk gördüğümüzde bunu bir insanın yapabildiğini düşünmedik. Köpeklerin yaptığını veya bir kaza olduğunu düşünürken kedilerin incelenmesi sonucunda işkence çektirilerek öldürüldükleri tespit edildi. Biz daha bu olanların şokunu atlatamazken, bir gün sonra bir kedinin kafasının gövdesinden ayrılarak taşındığını gördük. Burada yapılan şey canilikten başka bir şey değil. Bir an önce bulunmasını istiyoruz. Çünkü herkesin ve çocukların psikolojisi bozuldu. Biz bunları görünce çok üzüldük. Kediler yavru kediler, kendini koruyamıyorlar. Ve bu yapılanlar gündüz saati yapılıyor. Nasıl olabilir böyle bir şey. Bunu yapan tam bir psikopat” ifadelerini kullandı.

“Bugün kediyi kesen, yarın çocuklarımıza aynısını yapar”
13 senedir sitede yaşadığını ifade eden Ufuk Tunalıoğlu, “Bu sitede yaşıyorum, zaman zaman komşularımızla problemler yaşadığımız oldu ancak bu son yaşananlar bardağı taşıran nokta oldu. Pazar günü komşumuz WhatsApp grubuna görüntü yolladığında biz gerçekten şok olduk. Gelip baktığımızda bina bahçesinde farklı noktalara dağıtılan mamalarla çekilen yavru kedilerin katledildiğini gördük. Polise ve belediye ekiplerine haber verdik. Ekipler bu noktada incelemeler yapıyorlar. Hatta son yaşadığımız olayda kafası gövdesinden ayrılan bir kedinin parçalarının farklı kaplarda olduğunu gördük. Bu noktada çocuklarımız var. Biz artık tedirgin olmaya başladık. Ve bu olayı yapan kişi bizim içimizden birisi. Kamera görüntülerine yakalanmıyor. Bugün o kediyi kesen yarın birimizin çocuğuna bir şey yapabilir. Bir şekilde çözüm bulunmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Konda'nın ikinci tur anketi: Cumhurbaşkanı Erdoğan önde
Ticaret Bakanlığı otomotiv bayilerine ceza yağdırdı
Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine sert tepki: Hakikati çarpıtmaktan yorulmadınız
ABD'de ekonomik kriz: Derin resesyon kapıda
Yumruğunu masaya vuran Kılıçdaroğlu'na Batı'dan sert tepki: Kimse sana inanmıyor
İYİ Parti'de istifa rüzgarı... AK Parti'ye katıldılar
Metin Akpınar’dan çarpıcı seçim yorumu: Erdoğan yaptı Millet İttifakı vaat verdi Erdoğan'da baba metaforu var!
CNN International: Erdoğan'ın son seçimi olduğunu düşündük, ancak o kazanmaya hazır
CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanları elinde patladı
New York'ta Türkevi'ne yapılan saldırı aydınlanıyor! Ülkeye böyle girmiş... İşte saldırganın kimliği!
'İnsanlık kaybetti' demişti! Canan Kaftancıoğlu'ndan skandal Sakine Cansız savunması
BBC: Türkiye'deki seçim, Afrika'da yakından takip ediliyor
Başkan Erdoğan: Algı balonları söndü, karalama kampanyalarını boşa çıkardık...
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak
Kılıçdaroğlu terörist cenazelerinde boy gösteren CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na arka çıktı: Teröre karşı birisidir
HDP'li Pervin Buldan Kılıçdaroğlu için oy istedi: Cezaevlerindeki arkadaşlarımıza özgürlük için Erdoğan gitmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurt dışı seçmenine teşekkür paylaşımı: Büyük bir başarıya imza attınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Kirişci'nin telefonundan Kahramanmaraşlılara seslendi: Verilen sözleri süratle yerine getireceğiz
İmamoğlu'nun 'pazartesi' manipülasyonuna BDDK'dan yanıt: Açıkça suç işliyor
Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm mesajı: Tek bir riskli bina bırakmayacağız
Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

İstanbul Başakşehir’de vahşet: 20 kedi ölü bulundu

İstanbul Başakşehir’de vahşet: 20 kedi ölü bulundu

Ödenen para cezaları geri alınabilecek! AYM'den karar çıktı

Ödenen para cezaları geri alınabilecek! AYM'den karar çıktı

Jeotermal'de Türk mucizesi: Başka örneği yok dünya literatürüne girdi

Jeotermal'de Türk mucizesi: Başka örneği yok dünya literatürüne girdi

Marmara Denizi’nde yeni tehdit: Pusula Denizanası! Tüm canlıları etkiliyor .

Marmara Denizi’nde yeni tehdit: Pusula Denizanası! Tüm canlıları etkiliyor .

Aşılamayan tek şehir olarak biliniyor: Herkes görmek için akın akın geliyor

Aşılamayan tek şehir olarak biliniyor: Herkes görmek için akın akın geliyor