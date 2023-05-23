Şırnak’ta terör operasyonunda 5 tutuklama

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde operasyon düzenledi. Tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.