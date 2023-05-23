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Beyaz Gazete
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Muharrem İnce’den, Kılıçdaroğlu’nun montaj iddialarına tokat gibi cevap!

Memleket Partisi Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na isim vermeden çok sert tepki gösterdi. İnce'nin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Muharrem İnce’den, Kılıçdaroğlu’nun montaj iddialarına tokat gibi cevap!
Ekleme: 23.05.2023 - 21:44 Güncelleme: 23.05.2023 - 21:53 / Editör: Ozge Selin
Muharrem İnce’den, Kılıçdaroğlu’nun montaj iddialarına tokat gibi cevap!
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert 'Montaj' göndermesinde bulundu.

İNCE: BU İŞLERİN KAZANANI OLMAZ

Bu işlerinin kazananı olmayacağını belirten İnce paylaşımında, ''Siyaset topluma liderlik etmek, yanlışları düzeltmek, toplumu daha iyisine yönlendirmek için yapılır/yapılmalıdır. Maalesef siyaset dünyamız; FETÖ ve PKK ile örtülü işbirliği ile hazırlanan kumpaslarla, yalan, iftira ve montajlarla kirletilmiştir. Bu işlerin kazananı olmaz, kaybedeni de biz değiliz.'' ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce’den, Kılıçdaroğlu’nun montaj iddialarına tokat gibi cevap!

KILIÇDAROĞLU İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

İnce dün yaptığı paylaşımda, 6'lı masa adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği iddialarını yalanlamıştı.
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