Hande Erçel'in Cannes tarzına beğeni yağdı!

Geçtiğimiz aylarda iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı ortaya çıkan oyuncu Hande Erçel, bir mekanda yan yana hayranlarının objektiflerine yansımıştı. Erçel ve Sabancı, 6 Mart'ta ise Paris tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda ilk kez birlikte objektiflerin karşısına çıkmıştı.''HER ŞEY ÇOK GÜZEL GİDİYOR''Dış hatlar kapısından çıkan aşıklar, kamera olmadığı düşüncesi ile yan yana yürüyünce görüntülenmekten kurtulamamıştı. Utangaç tavırlar sergileyen Hande Erçel ve Hakan Sabancı, 'Her şey çok güzel gidiyor. Tatilden geldik. Çok teşekkür ederiz' açıklamasını yapmıştı.İTALYA'YA GİTTİLERErçel, geçtiğimiz ay sevgilisiyle İtalya'ya da gitmişti. Birlikte gezen çifti, ayrı ayrı yaptıkları paylaşımlar ele vermişti.AİLEYE GİRDİ32 yaşındaki Hakan Sabancı, geçtiğimiz günlerde ise 29 yaşındaki Hande Erçel ile katıldıkları bir düğünde sevgilisini ailesi ile tanıştırmıştı. 2. Sayfa'nın haberine göre; Kenan Doğulu'nun sahne aldığı düğünde Arzu Sabancı, müstakbel geliniyle karşılıklı dans etmişti.HAYRANLARI PAYLAŞIMINI BEĞENİ YAĞMURUNA TUTTUHakan Sabancı ile ilişkisi tam gaz devam eden Hande Erçel, son olarak Cannes Film Festivali'ne gitti. Ünlü oyuncu, 30,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram sayfasından Cannes pozlarını yayınlamayı ihmal etmedi.Yeşil renkteki büstiyer ve pantolon kombiniyle takipçilerinden tam not alan Hande Erçel'e, 'Peri kızı', 'Fıstık gibi olmuşsun', 'Kombinin çok yakışmış', 'Şahane görünüyorsun' şeklinde yorumlar yağdı. Hande Erçel'in Cannes pozları bir saat içinde yaklaşık dokuz yüz bin beğeni aldı.