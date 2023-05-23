  • USD: 19,80 - 19,84
  • EURO: 21,42 - 21,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

7'li koalisyonda seçim sonucu kavgası! İmamoğlu yalanı ortaya çıkınca tehdide başladı

7'li koalisyonun ortaklarından DEVA Partisi ile CHP'li isimler 14 Mayıs seçimleri sonrasında karşılıklı açıklamalar sonucu atışmalar yaşamaya başladı. Seçim öncesi anketlerin doğruyu yansıtmadığını ve seçim akşamı CHP Genel Merkezi'nde sonuçların 20.00 gibi hemen hemen belli olduğunu açıklayan DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin'in bu açıklamasına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan cevap gecikmedi.

7'li koalisyonda seçim sonucu kavgası! İmamoğlu yalanı ortaya çıkınca tehdide başladı
Ekleme: 23.05.2023 - 11:48 Güncelleme: 23.05.2023 - 12:03 / Editör: Ozge Selin
7'li koalisyonda seçim sonucu kavgası! İmamoğlu yalanı ortaya çıkınca tehdide başladı
7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs seçimini kazanacağına dair seçim öncesi bazı anket şirketleri anket sonuçları yayınladı. Seçim gecesi ise Kılıçdaroğlu sandıklardaki oylar sayıldıkça anket sonuçlarından farklı bir sonuçla karşılaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2 milyon 600 bin oy farkıyla Kılıçdaroğlu'na büyük bir fark artmıştı.

7'li koalisyonda seçim sonucu kavgası! İmamoğlu yalanı ortaya çıkınca tehdide başladı

Başkan Erdoğan'ın önde olduğu anlaşıldığı halde 'Öndeyiz' açıklamasıyla şaşkınlığa neden olan Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra seçim gecesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş da oy oranlarını paylaşan Anadolu Ajansı'nı hedef alarak 'kazandık' açıklaması bile yaptı.

7'li koalisyonda seçim sonucu kavgası! İmamoğlu yalanı ortaya çıkınca tehdide başladı

'14 MAYIS AKŞAMI 20.00'DA SEÇİM SONUÇLARI BELLİYDİ!'

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin ise seçim sonrasında yaptığı açıklamada ise 14 Mayıs akşamı saat 20.00'de hemen hemen sonuçların belli olduğunu, seçim öncesinde ellerindeki hiçbir ankette Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazandığına dair bir verinin olmadığını itiraf etti Şahin, ' 'İlk turda Kemal Bey ipi göğüslüyor' diye bir sonuç yoktu.

Bunu CHP'li dostlarımız da biliyor. Seçim akşamı ben de CHP Genel Merkezi'ndeydim. Saat 20.00 itibariyle 20.15 gibi üç aşağı beş yukarı sonuçlar belliydi' ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: 'ÖLÇSÜN BİTÇİN ÖYLE KONUŞSUN'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin'in açıklamalarına katıldığı bir canlı yayında değindi. DEVA Partili Şahin'in yanlış konuştuğunu belirten İmamoğlu, 'O kadar yanlış bir şey söyledi ki, ne söylediği doğru ne zamanı doğru. 19.40'da ben açıklama yapıyorum.

Türkiye gönüllülerinin de ekran önündeydi. Galiba o anda oturup eski anketleri karıştırıyordu. Ne söylediği doğru ne zamanı doğru ne ittifak ruhuna uyar ne de takımdaşlığa uyar. Önce bunları ölçsün biçsin, öyle konuşsun' şeklinde konuştu.


GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Terörist başı Duran Kalkan'ın en yakın ismi yakalandı! Müthiş haber duyuruldu...
Tanju Özcan'dan yeni skandal! EYT'linin parasını gasp etti
Muğla'da CHP'li Menteşe Belediyesi, yenileyeceği alana heykel yapacak
7'li koalisyonda seçim sonucu kavgası! İmamoğlu yalanı ortaya çıkınca tehdide başladı
Şehit Fırat Çakıroğlu’nun annesinden İYİ Parti’ye sert tepki: Bugüne kadar sustum artık yeter
Ümit Özdağ'ın 'Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş çıkar' sözleri yeniden gündemde
Dünya Sinan Oğan'ın kararını böyle gördü: Erdoğan'ın tek sözü onu ikna etti! Terörle mücadeleye vurgu...
Türkevi'ne alçak saldırı: ABD saldırganın görüntülerini yayınlandı
HÜDA PAR'dan Meral Akşener hakkında suç duyurusu
Türkiye'nin yerli balistik füzesi Tayfun'un Rize-Artvin Havalimanı'ndan 2. kez test atışı gerçekleştirildi
Borç yapılandırmasında süre 1 ay daha uzatıldı
Seçimler dünya manşetlerinden inmiyor: 'Erdoğan'ı zafere götürmeye yeter'
7'li koalisyonda Babacan-Akşener krizi! 2 Mart'tan bu yana husumetliler
Başkan Erdoğan: Yüzyıllık hasretin ardından Evlad-ı Fatihan’ın kalbini yeniden fethettik
Terörist Sakine Cansız fotoğrafı önünde alçak propaganda! HDP'den Kılıçdaroğlu'na bir destek mesajı daha
CHP ile DEVA arasında 'ölçünü bil' kavgası: Ekrem İmamoğlu'ndan İdris Şahin'e canlı yayında salvolar
Türkiye'nin çağrıları sonrası sesleri çıktı: ABD Dışişleri Bakanlığından Türkevi'ne yönelik saldırıya kınama
Seçim manipülatörü Ekrem İmamoğlu kendisini savundu: Ben kimseyi yanıltmadım
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Oğan ile pazarlık olmadığını belirtti: Linç kültürü CHP'nin ruhuna işlemiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzede öğrencilere müjde: Yakınlarını kaybedenlere burs verilecek ve yurtlara öncelikli olarak yerleştirilecekler
Sağanak yağış geliyor! Bugün hava nasıl olacak?

Sağanak yağış geliyor! Bugün hava nasıl olacak?

WhatsApp'ta milyonların beklediği yenilik: En önemli dertlerden biri sona eriyor

WhatsApp'ta milyonların beklediği yenilik: En önemli dertlerden biri sona eriyor

İran'da 17 yıldır yemek yemeyen adam: Kendimi aç hissetmiyorum

İran'da 17 yıldır yemek yemeyen adam: Kendimi aç hissetmiyorum

Topraktan çıkan altın: Kilosu 2 bin TL

Topraktan çıkan altın: Kilosu 2 bin TL

Edirne'de vatandaş kabusu yaşadı! Binlercesi aynı anda...

Edirne'de vatandaş kabusu yaşadı! Binlercesi aynı anda...

Guatemala'da 3 bin yıllık keşif: Orman arazisinde bulundu

Guatemala'da 3 bin yıllık keşif: Orman arazisinde bulundu