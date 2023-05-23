7'li koalisyonda seçim sonucu kavgası! İmamoğlu yalanı ortaya çıkınca tehdide başladı

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs seçimini kazanacağına dair seçim öncesi bazı anket şirketleri anket sonuçları yayınladı. Seçim gecesi ise Kılıçdaroğlu sandıklardaki oylar sayıldıkça anket sonuçlarından farklı bir sonuçla karşılaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2 milyon 600 bin oy farkıyla Kılıçdaroğlu'na büyük bir fark artmıştı.Başkan Erdoğan'ın önde olduğu anlaşıldığı halde 'Öndeyiz' açıklamasıyla şaşkınlığa neden olan Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra seçim gecesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş da oy oranlarını paylaşan Anadolu Ajansı'nı hedef alarak 'kazandık' açıklaması bile yaptı.DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin ise seçim sonrasında yaptığı açıklamada ise 14 Mayıs akşamı saat 20.00'de hemen hemen sonuçların belli olduğunu, seçim öncesinde ellerindeki hiçbir ankette Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazandığına dair bir verinin olmadığını itiraf etti Şahin, ' 'İlk turda Kemal Bey ipi göğüslüyor' diye bir sonuç yoktu.Bunu CHP'li dostlarımız da biliyor. Seçim akşamı ben de CHP Genel Merkezi'ndeydim. Saat 20.00 itibariyle 20.15 gibi üç aşağı beş yukarı sonuçlar belliydi' ifadelerini kullandı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin'in açıklamalarına katıldığı bir canlı yayında değindi. DEVA Partili Şahin'in yanlış konuştuğunu belirten İmamoğlu, 'O kadar yanlış bir şey söyledi ki, ne söylediği doğru ne zamanı doğru. 19.40'da ben açıklama yapıyorum.Türkiye gönüllülerinin de ekran önündeydi. Galiba o anda oturup eski anketleri karıştırıyordu. Ne söylediği doğru ne zamanı doğru ne ittifak ruhuna uyar ne de takımdaşlığa uyar. Önce bunları ölçsün biçsin, öyle konuşsun' şeklinde konuştu.