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Asgari ücrette ikinci zam tahmini: 13 bin TL'ye kadar çıkabilir

Milyonlarca asgari ücretli çalışanın gözü kulağı bu yıl içerisinde yapılması beklenen ikinci zam oranında. Yapılan tahminlere göre zam oranının yüzde 50'yi aşabileceği asgari ücretin de 13 bin TL'ye kadar çıkabileceği konuşuluyor.

Asgari ücrette ikinci zam tahmini: 13 bin TL'ye kadar çıkabilir
Ekleme: 21.05.2023 - 09:24 Güncelleme: 21.05.2023 - 09:25 / Editör: Ozge Selin
Asgari ücrette ikinci zam tahmini: 13 bin TL'ye kadar çıkabilir
Asgari ücrete son 2 yıl içerisinde ciddi zamlar geldi. Önce 4 bin TL seviyesini aşan asgari ücret, seri artışlar sonrasında 8500 TL seviyesine yükselmişti. Önümüzdeki Temmuz ayında ise asgari ücrete yeni bir zam daha gelecek.

Normal şartlarda asgari ücrete yılda 1 defa zam gelirken bu oran geçtiğimiz yıl ikiye çıkarılmıştı. Yılbaşında yapılan zammın üzerine Temmuz ayında gerçekleşen zam da eklenmişti.

Nitekim aynı durum bu sene de söz konusu.

Yani Temmuz ayında asgari ücretle çalışanları yeni bir zam daha bekliyor.
Her ne kadar Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalmış olsa da bu noktadan sonra Erdoğan’ın tekrardan Cumhurbaşkanı seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Dolayısıyla asgari ücret için de iktidar kulislerindeki söylemleri baz alabiliriz.

ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayına artık az bir zaman kaldı. Zaten zam oranı da Temmuz öncesinde yani Haziran ayının son haftasında netleşmiş olacak. Peki asgari ücretle çalışanlar Temmuz ayında ne kadar zam alacak?

Kulislerde dolaşan son bilgilere göre Asgari ücret Temmuz ayında en az 13 bin TL olacak. Yani yüzde 50’nin de üzerinde bir zam söz konusu olacak.
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